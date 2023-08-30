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龔正沒再提兩岸一家親？蔣萬安：雙城有非常深厚關係

特派記者林麗玉／上海即時報導
台北上海雙城論壇主論壇30日上午順利落幕。（記者林麗玉／攝影）
台北上海雙城論壇主論壇30日上午順利落幕。（記者林麗玉／攝影）

台北上海雙城論壇主論壇今天上午順利落幕，由於台北市長蔣萬安致詞時，五度提到「雙城好、兩岸好」，媒體也問蔣，定調城市交流卻數度提及兩岸關係，是否是向兩岸領導人喊話希望融冰？蔣萬安受訪表示，他希望雙城奠基在過去基礎上、持續辦下去，也希望雙城論壇的正面效應，能夠持續擴大，讓這樣的正面影響力，能為兩座城市、兩岸之間帶來和平繁榮的未來，這是共同期待，我們也會繼續努力。

至於先前在雙城論壇提到兩岸一家親的上海市長龔正，這次致詞時僅提兩岸中國人，但沒有提到兩岸一家親，是否先前有談好？蔣萬安表示，上海與台北，歷史上都是現代化的大城市，我們有非常深厚的關係，剛剛他在談話中也提到，不管是參觀俞大維紀念展，或大家耳熟能詳的作家張愛玲，都是在大時代歷史下，可以看到信手捻來台北上海深厚緊密的關係，希望奠基過去的基礎上，持續加深台北上海雙城交流，雙城論壇定位清楚，就是城市之間市政交流，希望透過過去基礎，持續往年推動城市之間的合作。

蔣萬安表示，雙城論壇從2010年開始舉辦，歷經了前市長郝龍斌、柯文哲，今天可以持續舉辦到第14屆，大家也知道能順利成行，不是想當然爾容易，過程中，必須克服彼此分歧、創造對話空間。分論壇就是持續雙城論壇既有的定位，已經產生的品牌能夠創造更多對話，來促進實質交流，所以簽署三個備忘錄。

蔣說，他希望雙城奠基這樣基礎、持續辦下去，也希望將「雙城論壇的正面效應，能夠持續擴大，讓這樣的正面影響力，能為兩座城市、兩岸之間帶來和平繁榮的未來，這是我們共同期待，我們也會繼續努力」。

由於蔣萬安昨天與上海市長龔正會面晚宴時，主動提及希望小貓熊交流，蔣萬安說，他是因為聽到動物園同仁說，現在北市動物園小貓熊的血緣亟待更新，上海動物園的基因正是我們所想要，希望藉由雙城平台合作，也讓兩座城市包括保育員、獸醫技術交流，昨天他也提出邀請，明年也是北市動物園建園110周年，他也邀請上海動物園可以組團，來台北市共襄盛舉。

至於主論壇致詞時提到兩岸瑰系如「江河行舟」是否有特別的含義？蔣萬安表示，兩岸關係當然不應該錯過任何可以溝通追求和平繁榮的機會，但也同樣，也不是輕舟已過萬重山，必須正視現實，因為仍舊有許多挑戰在眼前，我們必須要共同努力，克服各項挑戰與困難。

台北上海雙城論壇主論壇30日上午順利落幕。（記者林麗玉／攝影）
台北上海雙城論壇主論壇30日上午順利落幕。（記者林麗玉／攝影）

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