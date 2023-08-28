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嗆大聯盟介入台灣政爭 親綠教授挨酸鬧國際笑話

台灣新聞組／台北28日電
美國大聯盟MLB場務專家Chad Olsen（右）7月13日到新竹棒球場勘查，市長高虹安（中）會同了解。(圖：竹市府提供)
美國大聯盟MLB場務專家Chad Olsen（右）7月13日到新竹棒球場勘查，市長高虹安（中）會同了解。(圖：竹市府提供)

新竹市政府日前邀場務專家檢測新竹棒球場，筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮27日說，新竹市長高虹安把新竹棒球場當成政爭工具，追殺新竹市前市長林智堅，而美國職棒大聯盟扮演幫兇的角色，出借名號給新竹市政府，呼籲台灣的棒球迷加入抗議連署。民眾黨反酸翁達瑞鬧國際笑話，要求民進黨主席賴清德約束側翼，民進黨昨晚對此未評論。

據本報系聯合報報導，翁達瑞深夜在臉書發文表示，美國職棒大聯盟是運動團體，不應該介入台灣的政爭，更不應該在民進黨與民眾黨之間選邊站，自己已經收集美國職棒大聯盟介入台灣政爭的相關證據，包括新竹市政府的相關新聞稿、高虹安的臉書貼文，還有各大媒體的報導。

翁達瑞說明，這些證據都使用「大聯盟專家」或「大聯盟報告」的名詞，他會把這些證據提交美國職棒大聯盟，並且建議對方採取適當的行動，包括三個面向。第一，如果高虹安使用「大聯盟」的名號，事先都有獲得直接授權，美國職棒大聯盟有義務對台灣球迷解釋理由；如果沒有充分理由，美國職棒大聯盟應該對台灣球迷道歉。

第二，翁達瑞表示，如果高虹安使用「大聯盟」的名號，只有獲得協力廠商的間接授權，美國職棒大聯盟仍然要向台灣球迷解釋；如果協力廠商逾越契約權限，美國職棒大聯盟應該追究法律責任，並且為督導不周向台灣球迷道歉。

第三，翁達瑞認為，如果高虹安擅自使用「大聯盟」的名號，沒有取得直接或間接的授權，美國職棒大聯盟應該對台灣球迷澄清，並且追究高虹安冒用名號的法律責任。

翁達瑞表示，等到累積足夠的連署人數，他會將貼文的網路連結，連同大聯盟介入台灣政爭的相關證據，一起提交給美國職棒大聯盟總部，呼籲大家踴躍連署，大力轉傳貼文，並且邀請親友也加入連署，這是台灣棒球迷展現團結的大好機會，連署的人數越多，抗議力道就越強。

據台北中國時報報導，翁盼台灣球迷在其貼文底下留言「+1」，待連署人數足夠，就會將相關證據提交給MLB總部，還稱這是「台灣球迷展現團結的大好機會」，翁達瑞的貼文引爆網路討論，綠委邱議瑩還去按讚+1，但不少親綠粉專發文指翁達瑞攻擊失焦，憂心會影響賴清德選情，也有不少網友批評翁丟臉丟到國際。

民眾黨反批，那個「不敢用真名的教授」再次秀下限，將政治抹黑國際化。新竹棒球場品質粗糙是事實，側翼卻不斷護航。駐美代表蕭美琴過去曾發起一人一信施壓洋基隊調度王建民的活動，被洋基公關團隊批評是不可思議的無禮行動，如今翁達瑞出征大聯盟的舉動，又再次鬧出國際笑話。

翁達瑞的號召卻引來綠營反感，不少親綠網友憂心翁達瑞糾眾抗議MLB，反而會傷害到賴清德選情。親綠名嘴直言，翁達瑞硬把MLB與高虹安扯在一起，是很嚴重的失言，既沒有法律常識，也得罪棒球迷，會擴散到台灣的搖擺選民，打擊到賴清德熱愛棒球的形象。

賴清德 民進黨 MLB

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