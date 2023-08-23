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觀察站／中美洲議會排台外交警鐘響 能否敲醒政府？

記者 陳熙文
台灣參與重要國際組織剩哪些 資料來源／外交部 製表／陳熙文
台灣參與重要國際組織剩哪些 資料來源／外交部 製表／陳熙文

台灣在前友邦尼加拉瓜「排台納中」提案之下，宣布退出中美洲議會，雖然名義上是台灣先說分手，實則是被逼出了議會，不僅有失顏面，也為中華民國在中美洲的外交情勢敲響警鐘。

情勢發展至此，外界也關心中華民國能否維持中美洲統合體（SICA）觀察員的地位；不過，由於SICA採共識決，只要台中美洲唯一友邦瓜地馬拉仍與台灣維持邦交、繼續表態支持台灣，台灣就不會失去觀察員的身分。

隨著中國大陸不斷在中美洲採取外交圍堵，友邦尼加拉瓜、宏都拉斯等國陸續與台灣斷交，中華民國在中美洲的外交局勢儼然已站在懸崖邊上。近期瓜地馬拉總統大選，由相對親中的阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）當選，更讓台灣在中美洲的情勢充滿變數。

蔡英文總統任期已進入倒數階段，上述困境，正是蔡政府接班人所要面對的外交困境。縱然蔡政府因為美中對立的矛盾，在蔡總統任內與美國建立出奇好的雙邊關係，但隨著美國不再是國際上的唯一霸權，中國大陸縱使無力在外交上突破第一島鏈，但在中東、非洲，乃至拉丁美洲等地下足功夫，確已逐漸壓縮台灣的外交空間。

台灣被迫退出中美洲議會的教訓在於，中華民國的外交大局中不只有對美關係，而是要在美中台三角關係中尋求平衡。蔡政府獨鍾美國的作法或許在短期內大有斬獲，台灣也確實在疫情和俄烏戰爭等國際變局中贏得外交紅利，並讓台海情勢走入國際視野，但能夠實質參與的國際空間，確實愈走愈小。

蔡總統執政後，台灣友邦僅剩13國，實質外交籌碼已經大幅減少，接下來若北京再針對台灣友邦施力，讓台灣外交版圖再縮小，恐怕台灣正副元首出訪也再無過境美國的藉口。對岸正從外交、經貿、軍演逐步對台封鎖，蔡總統在僅剩的任期中，如何把兩岸及外交關係「維穩」交棒給下任總統，已成重大挑戰。

中美洲議會21日宣布批准中國大陸成為常駐觀察員，取消台灣常駐觀察員地位。（取材自...
中美洲議會21日宣布批准中國大陸成為常駐觀察員，取消台灣常駐觀察員地位。（取材自中美洲議會臉書）

中華民國 尼加拉瓜 北京

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