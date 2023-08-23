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黑白集／陸禁芒果 綠趕製「芒果乾」

黑白集
中國大陸以檢疫問題暫停台灣芒果銷陸。圖為愛文芒果。（圖：農業部提供）
中國大陸以檢疫問題暫停台灣芒果銷陸。圖為愛文芒果。（圖：農業部提供）

中國大陸以檢疫問題暫停台灣芒果進口，農業部長陳吉仲立馬粉飾太平，稱衝擊不到1%。賴系綠委更是「撿到槍」，有人譏笑「大陸介選沒招了嗎？產季結束才出手」；有人趕製芒果乾（亡國感），批陸方「配合軍演犧牲台灣果農」。網民則反諷，「綠營剛好選前做芒果乾」、「賴神笑了」。

五年來芒果產量腰斬逾半，外銷萎縮逾三成，綠營政客踩在農民身上打嘴砲，真夠無良。農業部聲稱，芒果在日韓市場比在大陸價格好，合理化放棄大陸市場；但實際銷量成長了嗎？陳吉仲應說明，台灣芒果在日本，為何無法撼動市價近半的墨西哥貨？

兩岸關係陷入敵意螺旋，對岸一再藉農漁產品檢疫卡關示警，蔡政府則趁機了斷市場，從不考量農民生計。也難怪，近年水果外銷負成長情況不斷惡化，從生鮮到加工罐頭都是紅字。今年芒果產季已快過完，產量僅及三年前對大陸出口數量，足見產量大幅萎縮。

蔡政府一味責怪中共打壓，卻從不設法改善兩岸關係，也未認真開拓替代市場，讓果農心寒。空出的農地，有些恰好被光電廠商接手承租，多諷刺！

鳳梨蓮霧卡關時，農政官員酸說對岸消費力下降。這回，綠營側翼更譏大陸經濟快垮吃不起。但嘲弄敵人不會使自己強大，蔡政府看似切斷對大陸依賴，實則以毀農為代價。

農業部 墨西哥 中共

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