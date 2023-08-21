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稱李登輝教的 柯文哲：兩岸是特殊關係 少提國與國

台灣新聞組╱台北21日電
民眾黨主席柯文哲接受「辣晚報」專訪。(圖：中天新聞提供)
民眾黨主席柯文哲接受「辣晚報」專訪。(圖：中天新聞提供)

台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨至中天新聞台接受中天當家主播盧秀芳專訪，針對兩岸和大選議題直球對決；柯文哲透露，當初前總統李登輝曾告訴他，「兩國論」提到的「特殊國與國關係」，以後強調「特殊」就好，「國與國」就少提一點。

另外，年代新聞台19日播出副總統賴清德專訪，主持人張雅琴關注，若賴清德要與中國對談，是否有進一步的呼籲？賴清德表示，台灣是民主國家，而非中國喜歡誰、就由誰擔任總統，否則將違背民主精神，也破壞台灣民主制度。

柯文哲昨接受中天專訪時，面對來賓介文汲提問對兩岸關係的看法，他表示，自己曾經和李登輝討論過「兩國論」，當時李登輝說，「特殊國與國關係」，以後只要強調「特殊」就好了，不要講「國與國」。柯文哲指出，這句話務實上來講是對的，「如果是國內關係，內政部就好；如果是國際關係，就外交部就好，為什麼還要弄個陸委會？」戰略模糊和戰略清晰交互應用，有些話就是不能講明，講明白大家都掛掉了。

來賓郭正亮指出，蔡英文總統2016年就職演說，提到會遵守中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其相關的規定，結果大陸還是沒讓她過關，「說你講得還是不夠直接」，當時還傳出有人建議，說兩岸不是兩國關係，但蔡英文不能接受。柯文哲回答，「所以就這樣，兩岸就是特殊關係就解決了，李登輝已經告訴我們答案了」。

另一方面，賴清德在節目中談及此次擔任蔡英文總統特使，出訪巴拉圭並過境美國表示，此次出訪引起國際關注，主要是中國在巴拉圭總統競選期間介入很深，盼能操作台巴斷交，但巴拉圭紅黨不但當選總統，參眾兩院也過半，讓台巴兩國持續穩定邦交。

賴清德提到，檯面上的總統參選人誰最適合處理兩岸問題，應該要由台灣民眾做決定；台灣是民主國家，民眾是國家主人，而非由中國決定，「不是今天中國喜歡誰，然後就由誰擔任，這有違台灣民主精神，這對台灣民主制度破壞也非常大」。

賴清德說，目前在野黨主張一個中國或是重提服貿，這都是放棄台灣主權接受「一個中國原則」，但放棄主權不可能得到真正的和平；他日前提出的和平四大支柱方案，才能真正確保和平，守護主權。

副總統賴清德。(本報資料照片)
副總統賴清德。(本報資料照片)

賴清德 柯文哲 蔡英文

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