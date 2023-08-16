新聞評論／賴清德僑宴哽咽秀 能為撕除台獨金孫標籤止損？

四年前，副總統賴清德舉行新書發表會，一度哽咽表示，他寧願輸掉初選也不願傷害蔡英文總統。（本報資料照片）

副總統賴清德 出訪巴拉圭過境紐約，第二天在下榻飯店出席「美東信賴台灣後援會」舉辦的閉門早餐會。根據轉述，賴在會中談到民主前輩一路相挺時數度哽咽。其實賴清德不常哽咽，上次是四年前與蔡英文 爭取2020大選提名，他哽咽要蔡英文下令網軍停止攻擊，這次則是力求撕除台獨金孫標籤的動作能夠止損。

這場早餐會有100多名支持賴清德參選總統的僑界人士參加，為淡化選戰色彩，採閉門形式進行。有兩名不透露身分的與會人士向中央社轉述，賴發言近十分鐘，談到民主前輩即使拿到綠卡 ，熱愛台灣的心始終沒變，願意在這次大選站出來支持他。講到此處他數度哽咽，全場氣氛熱烈。其中一人還說，看過賴演講很多次，沒看過他的情緒這麼激動。

賴清德也許感念僑界人士一路相挺，但數度哽咽的演出，恐怕就有點超過與會人士預期，難怪在場人士會說「沒看過他的情緒這麼激動」。不過，賴的激情演出，除了這次出訪行程不僅來去匆匆，只有AIT執行理事相迎，還一路被要求低調，公開活動只剩一場僑宴，心情難免抑鬱，與獨派色彩鮮明的僑界閉門早餐會，當屬最好的情緒抒發之處。

其實，賴清德的哽咽除了場景觸發之外，也是不得不為之舉。因為出訪前幾天，賴接受媒體專訪，暢談台灣只有「政治金童」，不可能有「台獨金孫」，正式撕除貼在他頭上多年的標籤，意欲極大化他的選票光譜，但卻也傷了獨派的心，甚至痛批賴愧對民進黨創黨黨綱。賴利用出訪與僑界人士餐會的機會數度「哽咽」，也算是向獨派表態交心。

不過，賴清德受訪強調不可能有「台獨金孫」，說得斬釘截鐵，在僑界餐會中談民主前輩一路相挺時數度哽又感性過人，民眾想要確認的是，究竟要相信冷靜理性的賴清德，還是哽咽的賴清德？面對社會大眾的賴清德說自己不是台獨金孫，但閉門面對僑界人士，他立馬變身台獨金童，哽咽只是要讓僑界忘記他撕除「台獨金孫」標籤的動作罷了。

賴清德上一 次哽咽是2019年3月29日，當天他發表《用行動帶來希望──賴清德的決策風格》新書，他和蔡英文總統初選之爭殺到見骨，賴清德強調要和蔡打一場民主選舉的典範，君子之爭。說到激動處，賴一度哽咽說他寧可輸掉初選，也不可能傷害蔡英文總統。

結果，話才說完半個月，賴清德即向蔡英文發動攻勢，因不滿網軍批他登記初選沒誠信，賴把砲口指向蔡，要求蔡的網軍停止攻擊他，並稱這些攻擊對未來團結沒有幫助。蔡英文也不甘示弱，隔天受訪反擊，「請賴院長上網看一下，其實攻擊我的人遠多於批評他的人」，蔡並酸賴，仔細看攻擊她的人，賴應該都對這些人有一定的熟悉度，反要求賴要呼籲這些人有所節制。

上一次賴清德因蔡英文而哽咽，但保鮮期只有半個月，半個月後他就砲轟蔡英文用網軍攻擊他，但蔡也還以顏色，賴的哽咽算是白演了；這次賴在僑界早餐會數度哽咽，算是加碼演出，意在收攏獨派、爭取政治獻金，但回到選戰，賴恐怕貼不回「台獨金孫」的標籤，這場哽咽秀也就只能存放僑界人士的記憶中了。