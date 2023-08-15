賴清德指台灣不存在正式獨立框架 國民黨：愈描愈黑

正在競選台灣大選的中華民國副總統賴清德，在接受彭博專訪時答覆記者他不會更改中華民國國名，台灣也沒必要宣布獨立。圖為賴清德13日在紐約僑宴上演講。(圖：總統府提供)

中華民國 副總統賴清德 昨日出訪美國時接受外媒採訪被問及台獨議題，表示「台灣不存在正式獨立」、「台灣是名為中華民國的主權獨立國家」。國民黨 發言人林家興表示，賴清德雖屢屢改口，想要淡化他「台獨金孫」、「麻煩製造者」的形象，但賴的最新說法「台灣名為中華民國」，其本質仍然是台獨的借殼上市，愈描愈黑，反加深民眾與國際社會疑慮。

林家興指出，賴清德過去就說過「1911年創立的中華民國已不存在」，還說過「中華民國憲法」影響台灣團結，認為制憲「時機已到」，就連這次美國媒體都數度追問其台獨立場，更質疑賴清德的「正式獨立計畫」，可見美國輿論對賴的說詞仍感懷疑。

林家興質疑，此次賴清德對於國家定位論述的模糊、錯誤說法，再次凸顯一個嚴重問題，到底賴清德承不承認「中華民國憲法」與其揭櫫的國號與國家定位？想要制憲的賴清德，算不算是意圖改變現狀的Trouble Maker？是否仍意圖拿中華民國作為「台獨」借殼上市的包裝？如今賴清德意圖透過接受外媒專訪方式消弭外界對他的疑慮，其表態內容卻反而更加深了外界對他台獨立場的質疑與憂慮。

林家興呼籲，賴清德出訪就代表國家，應避免用個人自身的意識形態凌駕憲法揭櫫的國家定位，更不應該傳遞錯誤訊息給國際社會，加深各方對於民進黨執政之下台海兵凶戰危的憂慮，建議賴清德應明確表態認同1911年創立至今的中華民國、宣布廢除「台獨黨綱」，才是真正能讓國際社會與台灣民眾感到安心的穩健論述。