賴清德指台灣不存在正式獨立框架 國民黨：愈描愈黑
中華民國副總統賴清德昨日出訪美國時接受外媒採訪被問及台獨議題，表示「台灣不存在正式獨立」、「台灣是名為中華民國的主權獨立國家」。國民黨發言人林家興表示，賴清德雖屢屢改口，想要淡化他「台獨金孫」、「麻煩製造者」的形象，但賴的最新說法「台灣名為中華民國」，其本質仍然是台獨的借殼上市，愈描愈黑，反加深民眾與國際社會疑慮。
林家興指出，賴清德過去就說過「1911年創立的中華民國已不存在」，還說過「中華民國憲法」影響台灣團結，認為制憲「時機已到」，就連這次美國媒體都數度追問其台獨立場，更質疑賴清德的「正式獨立計畫」，可見美國輿論對賴的說詞仍感懷疑。
林家興質疑，此次賴清德對於國家定位論述的模糊、錯誤說法，再次凸顯一個嚴重問題，到底賴清德承不承認「中華民國憲法」與其揭櫫的國號與國家定位？想要制憲的賴清德，算不算是意圖改變現狀的Trouble Maker？是否仍意圖拿中華民國作為「台獨」借殼上市的包裝？如今賴清德意圖透過接受外媒專訪方式消弭外界對他的疑慮，其表態內容卻反而更加深了外界對他台獨立場的質疑與憂慮。
林家興呼籲，賴清德出訪就代表國家，應避免用個人自身的意識形態凌駕憲法揭櫫的國家定位，更不應該傳遞錯誤訊息給國際社會，加深各方對於民進黨執政之下台海兵凶戰危的憂慮，建議賴清德應明確表態認同1911年創立至今的中華民國、宣布廢除「台獨黨綱」，才是真正能讓國際社會與台灣民眾感到安心的穩健論述。
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