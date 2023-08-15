陸反傾銷稅 衝擊台石化競爭力 石化、工具機恐列下波名單

大陸商務部14日宣布，即日起對台灣進口的聚碳酸酯課徵臨時反傾銷稅。圖為基隆港貨櫃碼頭裝卸貨櫃的狀況。（記者黃義書／攝影）

中國大陸商務部 昨天公告，即日起對原產於台灣的進口聚碳酸酯（PC塑料）課徵16.9%至22.4%的臨時反傾銷稅，指標廠台化、奇美首當其衝。石化公會表示，台廠面對日、韓對手將完全失去競爭力，盼政府協助。

台灣學者表示，大陸宣布對台灣進口的聚碳酸酯課徵反傾銷稅政治訊號強烈，同時也給產業界壓力，接下來石化、工具機械設備等，可能都在大陸官方反制名單。

台化董事長洪福源昨表示「遺憾」，他說，台灣PC塑料輸陸並不存在反傾銷行為，因為大陸還沒有來核查，若來看過後就會知道。奇美實業則指出，大陸反傾銷稅對公司接單一定有影響，奇美除了會持續和客戶溝通，更希望可兼顧產業健全跟客戶合作關係。奇美表示，期待繼續和大陸商務部溝通，希望能夠進行實地核查，找出解決之道。

海關統計，台灣去年出口至大陸的聚碳酸酯約8.3億美元，是台灣聚碳酸酯第一大市場，占比約78%。

此外，大陸、墨西哥和義大利是PC塑料主要進口國，合計進口量約占全球總進口量的四成四。南韓 、台灣和泰國則是主要出口國，合計出口量約占全球總出口量的四成。

石化公會指出，塑化品運輸有其先天的限制，所以大陸PC塑料進口市場主要以台灣、南韓、日本為主，但因日韓都有加入RCEP，目前關稅 只有2.5%。PC塑料本是ECFA早收清單項目之一，之前台廠輸陸的關稅是零，現在若加上反傾銷稅，根本已吃掉當前的毛利，換言之，台廠產品輸陸加上反傾銷稅後，價格對日、韓已不具競爭力。

石化公會表示，石化產業是一整套從上游到下游完整的供應鏈，因為化性和物性的關係，一定是就近外銷。

政治大學國關中心研究員陳德昇指出，大陸這次選擇的還是ECFA早收清單的小項目，這給台灣產業界一個訊號，也是一種壓力，具有「政治意涵」。而這只是第一個訊號，關鍵還是未來兩個月會否有其他項目跟進。