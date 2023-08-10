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麻生促台備戰 日盼和平解決 陸斥麻生胡言亂語

台灣新聞組／綜合10日電
對於日本前首相麻生太郎涉台言論，中國駐日本使館發言人抨擊是胡言亂語。（記者余承翰／攝影）
對於日本前首相麻生太郎涉台言論，中國駐日本使館發言人抨擊是胡言亂語。（記者余承翰／攝影）

日媒報導，有關自民黨副總裁麻生太郎在台灣一席「要做好戰爭心理準備」的發言，日本內閣官房長官松野博一9日強調，「期待和平解決台灣問題」。

針對麻生太郎近日訪台相關言行，中國大陸駐日本大使館昨發布新聞稿斥其「不自量力、胡言亂語」。大陸外交部隨後也發布新聞稿，痛批麻生大放厥詞，渲染台海局勢緊張，挑動對立對抗，粗暴干涉中國內政。中方已就此向日方提出嚴正交涉，予以強烈譴責。

麻生太郎8日在台北說，避免台海戰爭要靠嚇阻，要有充分嚇阻能力，要做好打仗的心理準備，最關鍵是要讓對手充分了解自身有「不惜動武維護台海穩定安全的明確意志」。

朝日電視台報導，松野說：「有關台灣問題，期待透過對話和平解決，是我國一直以來的一貫立場」。有關麻生的發言，松野說，政府無法評論議員或政黨活動。被問到「台灣有事」時，日本是否會軍事介入，松野說「無法回答假設性問題」，並強調台海和平對日本和整個國際社會都很重要。

繼中國大陸駐日本使館發布訊息，稱麻生太郎的涉台言論是「不自量力，胡言亂語」後，大陸外交部官網也發布「外交部發言人就日本政客麻生太郎竄台妄言答記者問」。

大陸外交部發言人說，日本個別政客不顧中方堅決反對，執意「竄訪中國台灣地區」並大放厥詞，渲染台海局勢緊張，挑動對立對抗，粗暴干涉中國內政，此舉嚴重違背「一個中國原則」和中日4個政治文件精神，嚴重踐踏國際關係基本準則。

大陸外交部發言人重申，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容外部勢力干涉」。

大陸外交部發言人還提到，日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，對台灣人民的反抗殘酷鎮壓，犯下罄竹難書的罪行，對中國負有嚴重歷史罪責，最應該做的就是反躬自省、謹言慎行。日本政客竄台言必稱戰，擺出唯恐台海不亂的架勢，是想把台灣民眾推向火坑。

大陸外交部發言人進一步表示，「中國早已不是1895年簽訂《馬關條約》時的清政府，日本個別政客又哪來的資格和底氣在台灣問題上說三道四！」

據大陸外交部新聞稿，大陸外交部發言人強調，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是不可阻擋的歷史大勢。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。我們嚴肅敦促日方深刻反省侵略歷史，恪守「一個中國原則」和在台灣問題上所作承諾，不得以任何方式干涉中國內政，不得以任何方式為「台獨」分裂勢力撐腰打氣。

最後，大陸外交部稱，我們也正告台灣當局，「台獨」完全是死路一條，媚日賣台只會禍害台民眾，任何勾連外部勢力謀「獨」挑釁的行徑都注定以失敗告終。

日本 大使館

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