新聞評論／台積矽盾安民心 漢光基建防衛演習驚人心

漢光演習，海軍陸戰隊等單位在高雄永安液化天然氣廠進行關鍵基礎設施防護實兵演練，陸戰隊以重武器兵力順利奪回控制權，過程十分逼真。（記者劉學聖／攝影）

台積電 新啟用了其全球研發中心，將延攬8000人才進駐。總裁魏哲家說，台積電要藉此向人民展現它根留台灣的決心，「沒有移出台灣、沒有掏空台灣」。台積電以具體行動展現其「矽盾」意志，發揮安定台灣民心的效果。

同一時間，蔡總統任內最後一次漢光演習28日結束，蔡英文雖染疫仍數度赴現場視導。她說，為提升國土防衛能量，除了三軍部隊持續勤訓精練，也要整合地區警消、民防團隊和地方組織，讓國人、也讓世界，看到我們守護國家的決心。

同樣是決心，人民卻得到不同感受。這次漢光的重要課目，是「國家關鍵基礎設施防護演練」；例如，陸軍步兵第206旅在桃園機場進行反空降作戰演練，憲兵第202指揮部對台北車站作防護演練，保二則配合陸戰99旅奪回永安液化天然氣 廠等。這是參考俄烏戰爭經驗，將焦點從「決戰於境外」，移至提升島內耐災韌性，檢驗台灣基礎設施的耐受能力，並讓美方評估台灣自我防衛能力，做為其護台參據。

魏哲家在研發中心啟用典禮上，特別感謝政府長期在水、電、土地和人才培育上的支持。從某個角度看，這其實是台積電以委婉的方式提出他們對「缺工、缺電、缺人才」的憂慮。工商業界和美國商會屢屢對我能源政策與人才荒表示擔心，如何保持穩定供電和人才供應，是台積面對三星、英特爾緊追的競爭必須克服的難題，但政府的保證卻不太令人安心。

事實是，硬體建造容易，軟體實力及人才培育困難。台積創辦人張忠謀特別以「英國海軍部的大樓成立後，英國海軍就開始沒落了」為例，提醒同仁以此為鑑。同時，也意在告訴政府：若不能打造安居的環境讓國際人才聚集，若沒有穩定的水電支撐創新技術，矽盾就無法有效護衛台灣。

英國在二戰後受制於美蘇兩強角力，自己又內爭不斷，終致失去「日不落國」的光輝。同樣的，台灣目前身陷地緣政治的惡鬥，台積電因此被迫赴美設廠，從而招致「去台化」質疑。台灣身處美中對抗的第一線，因兵凶戰危飽受威脅，民心難以安定，國際人才便佇足不前。政府若不能從戰略上改變這樣的困境，民間再怎麼努力拚搏，終歸徒勞。

政府為吸引國際人才，五年前實施了「就業 金卡」政策，共發出6000多張；如今，其中四成已不在台灣。中研院院長廖俊智曾警告，高教因為博士班誘因、科研待遇和退休所得都偏低，已因國際競爭力低落造成人才斷層危機。業界、學界都因為台灣所得偏低，再加上台海不安，連自己的子弟在海外都無意回台發展，這如何向國際攬才。加上少子化危機，政府的移民政策又毫無寸進，人才荒只會愈來愈嚴峻。

業界所以不斷質疑缺水、缺電問題，癥結就在政府不肯務實面對能源轉型的缺口，甚至不願誠實說明真相。蔡政府好不容易才領悟在緊急情況下必須考慮重啟核能，國安部門也終於想到油電基礎設施必須防護；但如果能源政策不能有效配置，就連平日供應民眾的生活和經濟生產活動都不敷所需，還能談什麼戰時的防護韌性？這次漢光演習注意到天然氣供應設施的防衛，顯示蔡政府終於面對了天然氣供電占50%的脆弱性，但演練國軍奪回供氣廠，畢竟算不上是個好答案！

當台積電不斷努力為自己的茁壯布局，政府除把它當成外交籌碼，又為它做了什麼？政府部門的績效和實踐力若連企業都比不上，又怎怪民眾寧信台積電，而不信任政府。