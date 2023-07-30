我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州房貸月付4332元 創新高

北京故宮、天安門臨時關閉 「大暴雨」襲京津冀等地

扁怨李登輝：九二共識不存在應早說 邱進益：應叫九二諒解

台灣新聞組／台北30日電
國史館新書《李登輝總統僚屬故舊訪談錄》中訪問到前總統陳水扁(左)，扁指太晚知道九二共識不存在，走了許多冤枉路。(本報資料照片)
國史館新書《李登輝總統僚屬故舊訪談錄》中訪問到前總統陳水扁(左)，扁指太晚知道九二共識不存在，走了許多冤枉路。(本報資料照片)

國史館昨舉行《李登輝總統僚屬故舊訪談錄》新書發表會，前總統李登輝女兒李安妮致詞表示，不管父親做的事是不是「台獨的基礎工作」，但她認為都是朝向台灣的意志，也就是要把台灣人給建構起來。新書中也揭露許多祕辛，前總統陳水扁指出就任總統一個月後，才發現根本沒有九二共識；總統府前副秘書長林碧炤揭露，李當初根本不想稱「兩國論」。

李安妮表示，李登輝任內做的許多事，就是去鼓勵做為這個國家的國人，要有自己的自信心，要有自己的主體意識。

書中訪談揭露，陳水扁回憶，就任總統後花了一個月的時間，才發覺所謂九二共識，是陸委會前主委蘇起發明的詞彙，壓根沒這回事；令人感到納悶的是，李登輝如果知道沒有九二共識，應該早點告訴他，或在第一時間對外否認，讓他不必走冤枉路。但在他第一任期四年內，李登輝都沒有講話，到第二任，才說「九二共識」不存在。

陳水扁指出，查閱相關文獻及國史館史料彙編可知，所謂「特殊的國與國關係」，並非「兩國論」，而是1992年香港會談的「一中各表」，「一個中國、各自表述」。他說，「一中各表」只是國民黨方面的單方面提議，北京方面並沒有接受，也未達成共識，勉強要說雙方有共識的話，那就是「沒有共識的共識」。

另外，前總統府發言人邱進益在書中提到，他跟蘇起說，「你亂創名詞，創這個名詞之前也不先問我，或是當年經手的人」，邱說，兩岸對「一個中國」內涵的認知截然不同，怎麼能說有共識呢？所以應該叫「九二諒解」。

林碧炤則在訪談紀錄中指出，李登輝1999年接受德國之音訪問所說的「特殊的國與國關係」，被媒體簡化為「兩國論」；見報後第二天，李登輝不太高興，還指示他「把它改過來，特殊的國與國關係嘛，什麼兩國」。林說，李登輝提出「特殊的國與國關係」時，真的沒有兩國的意思，他和美國人這樣講，和德國之音也這樣講。

陳水扁 德國 北京

上一則

劉連昆失事 前情報員：因軍情局內鬥

下一則

陳昇開唱激吻妻 回應性騷指控：我不是爛貨

延伸閱讀

劉泰英曝與江澤民會面數次 習近平也曾派人訪台

劉泰英曝與江澤民會面數次 習近平也曾派人訪台
陳水扁：李登輝若知道沒有「九二共識」應早點告訴我

陳水扁：李登輝若知道沒有「九二共識」應早點告訴我
台國安會前副秘書長：李登輝原不想稱兩國論 還要求修正

台國安會前副秘書長：李登輝原不想稱兩國論 還要求修正
兩岸密使鄭淑敏 在美跌倒昏迷過世 享年78歲

兩岸密使鄭淑敏 在美跌倒昏迷過世 享年78歲

熱門新聞

台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。（中央社）

台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

2023-07-22 14:12
前文建會主委鄭淑敏。(本報資料照片)

兩岸密使鄭淑敏 在美跌倒昏迷過世 享年78歲

2023-07-27 02:28
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪一帶23日中午有民眾驚見溪裡疑似出現浮屍，警員、消防人員趕往打撈，結果虛驚一場。圖／民眾提供

台溪流驚見女性裸屍…警消趕往打撈 真相超尷尬

2023-07-25 18:55
鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，獨立參選箭在弦上。（本報資料照片）

王金平託人勸退 郭台銘怒了稱「要有動作」

2023-07-28 02:30
侯友宜緊緊抓住韓國瑜的的肩膀，並不斷與韓說話，引導他往前走，侯在肢體動作中，展現滿滿對韓國瑜的誠意。（記者張睿廷／攝影）

和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨

2023-07-22 21:42
蔡英文總統25日上午赴內湖三軍總醫院，探視陸軍六軍團轄屬基隆彈藥分庫受傷士兵，離開上車前，仍仔細向國防部長邱國正、陸軍司令鍾樹明等軍方將領交辦事項。（記者林俊良／攝影）

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

2023-07-25 01:27

超人氣

更多 >
楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照
68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」
內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止
零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」
安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸

安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸