扁怨李登輝：九二共識不存在應早說 邱進益：應叫九二諒解

國史館新書《李登輝總統僚屬故舊訪談錄》中訪問到前總統陳水扁(左)，扁指太晚知道九二共識不存在，走了許多冤枉路。(本報資料照片)

國史館昨舉行《李登輝總統僚屬故舊訪談錄》新書發表會，前總統李登輝女兒李安妮致詞表示，不管父親做的事是不是「台獨的基礎工作」，但她認為都是朝向台灣的意志，也就是要把台灣人給建構起來。新書中也揭露許多祕辛，前總統陳水扁 指出就任總統一個月後，才發現根本沒有九二共識；總統府前副秘書長林碧炤揭露，李當初根本不想稱「兩國論」。

李安妮表示，李登輝任內做的許多事，就是去鼓勵做為這個國家的國人，要有自己的自信心，要有自己的主體意識。

書中訪談揭露，陳水扁回憶，就任總統後花了一個月的時間，才發覺所謂九二共識，是陸委會前主委蘇起發明的詞彙，壓根沒這回事；令人感到納悶的是，李登輝如果知道沒有九二共識，應該早點告訴他，或在第一時間對外否認，讓他不必走冤枉路。但在他第一任期四年內，李登輝都沒有講話，到第二任，才說「九二共識」不存在。

陳水扁指出，查閱相關文獻及國史館史料彙編可知，所謂「特殊的國與國關係」，並非「兩國論」，而是1992年香港會談的「一中各表」，「一個中國、各自表述」。他說，「一中各表」只是國民黨方面的單方面提議，北京 方面並沒有接受，也未達成共識，勉強要說雙方有共識的話，那就是「沒有共識的共識」。

另外，前總統府發言人邱進益在書中提到，他跟蘇起說，「你亂創名詞，創這個名詞之前也不先問我，或是當年經手的人」，邱說，兩岸對「一個中國」內涵的認知截然不同，怎麼能說有共識呢？所以應該叫「九二諒解」。

林碧炤則在訪談紀錄中指出，李登輝1999年接受德國 之音訪問所說的「特殊的國與國關係」，被媒體簡化為「兩國論」；見報後第二天，李登輝不太高興，還指示他「把它改過來，特殊的國與國關係嘛，什麼兩國」。林說，李登輝提出「特殊的國與國關係」時，真的沒有兩國的意思，他和美國人這樣講，和德國之音也這樣講。