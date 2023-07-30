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劉連昆失事 前情報員：因軍情局內鬥

台灣新聞組╱台北30日電
台灣國史館29日舉辦《李登輝故舊僚屬訪談錄》新書發表會，前國民黨黨管會主委劉泰英也在訪談人物中。(本報資料照片)
台灣國史館29日舉辦《李登輝故舊僚屬訪談錄》新書發表會，前國民黨黨管會主委劉泰英也在訪談人物中。(本報資料照片)

國史館昨天舉辦《李登輝故舊僚屬訪談錄》新書發表會，前國安局情報員楊六生書中提到，共軍少將、後勤部軍械部長劉連昆被台灣情報單位吸收，被中共破獲並槍決，外界認為是李登輝在1996年飛彈危機時大嘴巴稱「中共飛彈都是空包彈」，但其實是軍情局內鬥所致。

楊六生說，軍情局本來要在固定時間送經費給情報人員，軍情局的術語為「交通」，因為主管軍官更換延誤，後任軍官懷疑前任承辦人未把經費完全送到，有貪污嫌疑，想要自行運送經費，使原先運送經費的中介者不滿，才會發生失事問題；但是軍情局內部主管不能透露內情，只好把責任推給李登輝，軍情局有很多情報人員都是因為經費的問題而失事。

前國民黨投管會主委劉泰英也在訪談人物中。劉泰英表示，他曾在中共前總書記江澤民任內，和江有數次面，提供諸多財政改革建議；現任中共總書記習近平也曾派人來訪，他對來者不客氣地說「習近平是大笨蛋，要實現中國夢，卻大小聲要做什麼？反而讓全世界警惕，安靜去做就好了」。

劉泰英書中指出，每次和江澤民會面後，都會向李登輝報告，但會面並非出自李的授意，也沒有指派他特別的密使任務。一開始是企業家尹衍樑認識中共高層官員，其中一位是江澤民的辦公室主任孫榮奎，由他先後安排尹衍樑和他與江澤民見面。

劉泰英回憶，他也見過中國國家主席楊尚昆。國家主席雖然沒有權力，但是他的態度很凶，不像江澤民般客氣。楊劈頭就問，「你們為什麼不接受一國兩制？」劉泰英說，「報告主席，一國兩制是你授給我，不是我們同意的，也不是大家協議同意的，你隨時也可以收回。現在的香港就是這樣的情形，共產黨從來沒有遵守協議過」。

劉泰英說，楊尚昆第二句話很凶地說，「你們李登輝不能叫做總統。」劉問為什麼？楊說，「你們叫做總統，連我大陸也被李登輝統了」，要改委員長，以前蔣介石也是委員長。

劉泰英指出，他沒見過習近平，但習有派人見他，他對來者不客氣說，「台灣是被中國出賣的」，對方反駁，「出賣台灣的是清朝」；他又說，當年甲午戰爭失敗，遼東半島、台灣都被割讓，但遼東半島贖回了，贖回後，李鴻章有一封奏摺給慈禧太后，他也看過，台灣為什麼不贖回？李鴻章說，「台灣蠻荒之地、疫情橫流，不值一文」。

劉泰英說，他對來者說，那時候不值一文，現在有錢了就要討，「你要先和台灣人道歉」。

江澤民 中共 習近平

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