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台國安會前副秘書長：李登輝原不想稱兩國論 還要求修正

記者蔡晉宇／台北28日電
國安會前副秘書長林碧炤。（本報資料照片）
國安會前副秘書長林碧炤。（本報資料照片）

國史館明天將舉辦「李登輝故舊僚屬訪談錄」新書發表會，國安會前副秘書長林碧炤為當時重要外交兩岸幕僚，也在訪談人物中。林碧炤在書中揭露，1999年震驚中外的「兩國論」，其實李登輝原本是定調為「特殊國與國關係」，並非有意稱該論述為「兩國論」，甚至還吩咐要請媒體更正相關用法。

林碧炤回憶，1999年7月9日李登輝接受「德國之聲」專訪時提出「1991年修憲以來，將兩岸關係定位在國家與國家，至少是特殊的國與國關係，而非一合法政府、一叛亂團體，或一中央政府、一地方政府的『一個中國』的內部關係」，隨即在國際上引發軒然大波。

林碧炤指出，到了7月11日，時任國安會秘書長殷宗文說情勢實在是很緊張，因此找了時任總統府秘書長黃昆輝、剛卸任的國安會秘書長丁懋時和他四個人，一起去見李登輝。他和時任陸委會主委蘇起同時也想好備案，準備在當天飛往美國，去和美方溝通。

林碧炤表示，當他們去和了李登輝報告時，李只有聽，都沒有講話，等報告完後，李登輝就站起來說「免驚啦」，他怕丁懋時聽不懂，還和丁說，「秘書長，總統叫我們不要怕」。

林碧炤指出，過了幾天，李登輝所說的「特殊的國與國關係」被媒體簡化為「兩國」，見報之後的第二天，時任總統府辦公室主任蘇志誠就來告知總統要找，李當時很生氣說，「副秘，這是你的工作，你趕快糾正，你知道我從來沒有要主張『兩國論』，這是誰說的，是你說的嗎？」

林碧炤回應，「總統，我怎麼會講『兩國論』」李登輝又說「把它改過來，『特殊的國與國關係』嘛，什麼兩國，兩國、兩國」。林碧炤說，那時候他實在是很多嘴，還和李登輝說，這在國際傳播叫做catch phrase（流行語），清楚易懂，「兩國論」很清楚，「特殊的國與國關係」，大家聽不懂。李登輝說，「不管怎麼樣，這個你要去改，這是你的工作。」

林碧炤表示，雖然他奉命去請媒體更正，可是到今天，大家還是習慣用兩國論。林說，李登輝提出「特殊的國與國關係」時，真的沒有兩國的意思，他和美國人這樣講，和「德國之音」也這樣講。

林碧炤指出，在此之前，李總統和他幾次的對話裡，李一再和他講的一個基本的原則，依照他原話是說「我今天是中華民國的總統，所以我所有的一切，都要依照憲法的規定來行使職權，我們的憲法是一個中國的憲法，在一個中國的憲法之下，中華民國是代表一個中國」。

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