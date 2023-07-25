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美國退伍軍人年會致詞 蔡英文：對台美合作充滿信心

記者丘采薇／台北25日電
蔡英文總統於24日深夜以錄影方式為「美國海外作戰退伍軍人協會2023年年會」開幕式致詞。(圖：總統府提供)
蔡英文總統於24日深夜以錄影方式為「美國海外作戰退伍軍人協會2023年年會」開幕式致詞。(圖：總統府提供)

蔡英文總統於24日深夜以錄影方式為「美國海外作戰退伍軍人協會2023年年會」開幕式致詞，她感謝該協會每年均通過決議表達對台支持，肯認台灣是美國長期的朋友，並呼籲以國防和安全合作等形式提供實質幫助。她也感謝美國社會和現任政府，對提升台灣自我防衛能力的具體行動，她並強調，台灣會堅守共享的自由、民主、法治和尊重人權等價值，對台美合作的未來充滿信心。

蔡總統表示，早在1980年，海外作戰退伍軍人協會就與台灣退除役官兵輔導委員會締結為兄弟會。海外作戰退伍軍人協會每年都會通過決議以表達對台灣的支持，肯認台灣是美國長期的朋友，並呼籲以國防和安全合作等形式提供真正實質的支持。

蔡總統說，美國海外作戰退伍軍人協會經常組團訪台分享服務退伍軍人的經驗。日前非常榮幸歡迎總會長博蘭及執行長賈路奇（Ryan Gallucci）訪台。當時，博蘭強調台美人民必須更加了解雙邊的緊密關係和共同利益。台灣人民和美國人民一樣，都對國軍官兵感到無比自豪。在支持國軍官兵方面，有幸能夠向美國海外作戰退伍軍人協會等組織汲取經驗。

蔡總統說，去年，台灣駐美代表處成立了退伍軍人事務組，輔導會也首度派員常駐華府。台政府已與美國退伍軍人事務部建立聯繫，就退伍軍人服務和最佳作法交換意見。

蔡總統說，很高興見到美國社會和現任政府，對台灣的支持日益增加，像是日前第9次對台軍售。非常感謝這些提升台灣自我防衛能力的具體行動。而在政策方面，也看到美國在促進強化台美關係上，跨黨派的努力。

蔡總統說，近兩年來，接待了許多美國高階官員訪問團。去年8月，聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi)，在該院退伍軍人事務委員會高野（Mark Takano）前主席等人的陪同下訪問台灣。今年4月她過境美國期間，也與聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）以及多位參、眾議員會面。從美國友人那裡聽到的訊息非常明確，亦即美國與台灣站在一起。

蔡總統表示，台灣政府和人民已清楚聽到此訊息，台灣也會繼續堅守和美國海外作戰退伍軍人協會共享的自由、民主、法治和尊重人權等價值。再次對美國海外作戰退伍軍人協會表達誠摯的感謝，最重要的是，「要向那些為了保護我們最珍惜的自由和民主的生活方式而奮鬥和犧牲的退伍軍人，表達我的感謝。」

眾議院 兄弟會 眾議員

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