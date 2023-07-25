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漢光演習 陸軍八里沿岸構築反裝甲工事

記者曾原信／台北25日電
陸軍於八里灘岸後構建反裝甲防禦工事，目的在防禦敵方若突破灘岸防線，仍可給予打擊。(記者曾原信／攝影)
陸軍於八里灘岸後構建反裝甲防禦工事，目的在防禦敵方若突破灘岸防線，仍可給予打擊。(記者曾原信／攝影)

國軍「漢光39號」實兵操演將在7月24日起舉行，今天於八里挖子尾西濱快速高架道路下進行戰壕工事戰備演練，陸軍此次演練設想若敵軍突破灘岸防禦工事後，在岸上進行反裝甲作戰，阻絕敵方再度深入內陸。

防禦工事建構於高架橋下，可利用高架橋躲避敵軍無人機等偵查手段，也可依託堅固橋體抵禦空中落下的集束炸彈等攻擊，工事中除架有機槍外，面對進迫裝甲目標，單兵配有六六火箭彈進行反擊，而面對遠距離裝甲目標，位於工事中的M60A3戰車也可進行反擊，與火箭彈形成遠近搭配，阻絕敵方裝甲目標繼續深入。

陸軍於八里灘岸後構建反裝甲防禦工事，目的在防禦敵方若突破灘岸防線，仍可給予打擊，...
陸軍於八里灘岸後構建反裝甲防禦工事，目的在防禦敵方若突破灘岸防線，仍可給予打擊，並具備反裝甲能力，對於進迫目標，單兵可使用六六火箭彈進行打擊。(記者曾原信／攝影)
陸軍於八里灘岸後構建反裝甲防禦工事，目的在防禦敵方若突破灘岸防線，仍可給予打擊，...
陸軍於八里灘岸後構建反裝甲防禦工事，目的在防禦敵方若突破灘岸防線，仍可給予打擊，並具備反裝甲能力。(記者曾原信／攝影)
陸軍於八里岸邊演練構築反裝甲防禦工事，選址高架橋下，可依託高架橋作為防禦工事一部...
陸軍於八里岸邊演練構築反裝甲防禦工事，選址高架橋下，可依託高架橋作為防禦工事一部分，有效抵抗登陸後敵軍的攻擊。(記者曾原信／攝影)
陸軍於八里灘岸後構建反裝甲防禦工事，目的在防禦敵方若突破灘岸防線，仍可給予打擊，...
陸軍於八里灘岸後構建反裝甲防禦工事，目的在防禦敵方若突破灘岸防線，仍可給予打擊，並具備反裝甲能力，對於進迫目標，單兵可使用六六火箭彈進行打擊。(記者曾原信／攝影)
陸軍於八里岸邊演練構築反裝甲防禦工事，選址高架橋下，可依託高架橋作為防禦工事一部...
陸軍於八里岸邊演練構築反裝甲防禦工事，選址高架橋下，可依託高架橋作為防禦工事一部分，有效抵抗登陸後敵軍的攻擊。(記者曾原信／攝影)
陸軍於八里灘岸後構建反裝甲防禦工事，目的在防禦敵方若突破灘岸防線，仍可給予打擊，...
陸軍於八里灘岸後構建反裝甲防禦工事，目的在防禦敵方若突破灘岸防線，仍可給予打擊，工事內配備機槍對付敵步兵目標。(記者曾原信／攝影)
陸軍M60A3戰車搭配掩體，配合高架橋在上，除可有效避開敵軍偵查，還可防禦來自上...
陸軍M60A3戰車搭配掩體，配合高架橋在上，除可有效避開敵軍偵查，還可防禦來自上方攻擊。(記者曾原信／攝影)
陸軍於八里灘岸後構建反裝甲防禦工事，目的在防禦敵方若突破灘岸防線，仍可給予打擊。...
陸軍於八里灘岸後構建反裝甲防禦工事，目的在防禦敵方若突破灘岸防線，仍可給予打擊。(記者曾原信／攝影)
陸軍M60A3戰車搭配掩體，配合高架橋在上，除可有效避開敵軍偵查，還可防禦來自上...
陸軍M60A3戰車搭配掩體，配合高架橋在上，除可有效避開敵軍偵查，還可防禦來自上方攻擊，戰車炮也可有效對付登陸裝甲目標。(記者曾原信／攝影)

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