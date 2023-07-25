漢光演習 陸軍八里沿岸構築反裝甲工事

陸軍於八里灘岸後構建反裝甲防禦工事，目的在防禦敵方若突破灘岸防線，仍可給予打擊。(記者曾原信／攝影)

國軍「漢光39號」實兵操演將在7月24日起舉行，今天於八里挖子尾西濱 快速高架道路下進行戰壕工事戰備演練，陸軍此次演練設想若敵軍突破灘岸防禦工事後，在岸上進行反裝甲作戰，阻絕敵方再度深入內陸。