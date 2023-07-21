我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

台積電亞利桑納廠缺人 衝擊拜登連任路 議員說早該預見

美方要賴澄清「進白宮」？賴競辦：未提關切

台灣新聞組／台北21日電
民進黨總統參選人、副總統賴清德日前說出「台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，傳出遭到美國關切。（記者胡經周／攝影）
民進黨總統參選人、副總統賴清德日前說出「台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，傳出遭到美國關切。（記者胡經周／攝影）

金融時報報導，美國官員要求台灣方面澄清副總統賴清德關於「走入白宮」的言論，凸顯出賴要是在明年1月的總統大選勝出，美方對賴處理兩岸關係態度的疑慮。賴清德競選辦公室發言人陳世凱昨天表示，看報導不要看一半，在金融時報同篇報導中有明確寫出，白宮高層表示，並沒有為此向賴團隊提出關切，各部門也不會有所評論。

外交部也表示，如該報導陳述，美國行政部門資深官員已正式否認曾經向賴副總統團隊表達關切。

外交部長吳釗燮昨天在立法院接受媒體聯訪時表示，有關這件事情，如同報導本身所說的，美國資深官員已經否認了他們對賴副總統團隊有任何的關切，「我們跟美方之間的合作、或者是溝通是相當的密切，也建立了非常堅實的關係，也強化了彼此的互信」。

不過，該篇報導也引述資深美方官員指出，白宮並未和賴清德本人或其團隊與幕僚有所接觸，但官員不願證實其他行政部門是否曾向台北表達關切，並表示行政部門不會評論賴清德的發言。

陳世凱指出，「我們可以看到，白宮高層罕見透過資深官員回應此事，代表著台美雙方有深厚的互信基礎，以及密切的溝通管道。」

陳世凱表示，賴清德對兩岸及區域的立場始終非常堅定，就是持續用「中華民國台灣」團結台灣社會、用「四個堅持」維持現狀及透過「四大支柱」展現台灣守護民主自由的決心，與國際社會共同致力於區域的安全和平以及穩定發展。

賴清德 白宮 中華民國

上一則

「走入白宮」說…涉外人士：美釋出警告 但對賴清德仍有期待

下一則

賴清德將低調過境美國 行程僑宴為主

延伸閱讀

賴清德：只要對等、尊嚴原則保持 樂意跟中國交流合作

賴清德：只要對等、尊嚴原則保持 樂意跟中國交流合作
賴清德出訪過境美引爭議 台外交部：長期慣例行之有年

賴清德出訪過境美引爭議 台外交部：長期慣例行之有年
總統大選最新民調 柯文哲跌破3成 郭台銘若參戰墊底

總統大選最新民調 柯文哲跌破3成 郭台銘若參戰墊底
賴清德「走入白宮論」引關切 金融時報：傳美要求釐清

賴清德「走入白宮論」引關切 金融時報：傳美要求釐清

熱門新聞

一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

2023-07-12 04:00
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
陳父衣服與雙手仍有些許灰塵，見孩子安然無恙，立即蹲下擁抱女兒，不忘說，「爸爸要上班，不可以亂跑」，語氣溫柔不苛責，警方也佩服。圖／讀者提供

6歲女童安親班偷溜 工地父趕赴派出所 全身汙相擁：不可以亂跑

2023-07-16 16:32
護理師曾廉容持刀殺死大自己29歲的已婚牙醫師男友。圖／聯合報系資料照片

台小三護理師砍死年長29歲醫師男友 家屬求償千萬

2023-07-14 15:53
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20

超人氣

更多 >
美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元

美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元
清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定

清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定
漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年
微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單
暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」