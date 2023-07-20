談判逾20年 拉法葉案佣金 瑞士匯回1.3億美元

拉法葉艦案中已故軍火商汪傳浦被控藏匿在瑞士的巨額佣金，瑞士於本月11日將1億3000多萬美金匯入台北地檢署專戶。(本報資料照片)

拉法葉艦案中，已故軍火商汪傳浦被控藏匿在瑞士的巨額佣金，瑞士於本月11日將1億3000多萬美元(約台幣43億)匯入台北地檢署專戶，台灣就拉法葉案向瑞士追討汪家遭凍結財產案，經逾20年追討、修法、談判，在同意一半資金由瑞士分享後，終告落幕。檢方表示，汪家在海外仍有部分犯罪所得，將持續透過司法互助追討。

今年2月，拉法葉艦佣金案也從列支敦斯登追回3億2986萬元台幣(約1060萬美元)，瑞士此次同意歸還台灣的資金是第二筆追回的汪家海外不法巨款；若加上海軍前上校郭力恆與其胞兄郭問天同意從瑞士匯回繳還國庫的3500萬美元，總計已為國庫追回逾台幣57億元(約1.8億美元)。

拉法葉案是陳水扁 在2000年剛上任總統時，針對尹清楓命案宣示動搖國本也要辦到底的指標案件，當時最高檢察署成立特調小組追查。2001年汪傳浦家族在瑞士被發現巨額可疑資金，特調小組透過法務部向瑞士提出司法互助請求凍結，瑞士凍結汪家5億2000萬美元，開啟一連串跨海追討行動。過程中，台方曾應瑞士要求，由行政院前院長謝長廷出具不判汪傳浦死刑的承諾書，換得瑞士聯邦最高法院裁定，要求瑞士的銀行提供汪家所有帳戶資料交台方追查。

檢方根據瑞士提供的資料，認定汪傳浦及汪妻葉秀貞涉犯貪汙收取回扣罪、汪傳浦四名子女涉犯幫助洗錢罪嫌而起訴，不過，汪家人長期居住國外，未回台接受法院審理，在沒有判決下，一度讓贓款難以追回。

法務部為此修正刑法，引進國外單獨沒收制度。2016年7月1日沒收新制上路，儘管汪家人未接受審判，但因法院在郭力恆案中認定郭、汪是收取佣金共犯，最高檢察署藉此向法院聲請宣告沒收汪家在海外的不法所得；最高法院2021年裁定應沒收犯罪所得4億8719萬美元，檢方取得請求他國返還基礎。

台方雖向瑞士司法部 聲請返還汪家帳戶中的4億8719萬美元，但瑞士司法部審酌，認定與拉法葉艦佣金案有關資金並非全在瑞士，決定同意返還屬於拉法葉案佣金部分，並主張就台灣聲請凍結汪家的不法所得、要求資產分享。

拉法葉艦佣金案從2001年特調小組到後來最高檢察署特偵組，歷經多位檢察官 跨海追錢，更以瑞士為起點、一路追向全球多個國家，並透過司法互助管道向歐洲多國請求凍結汪家海外資產；歷經20多年，今年陸續傳回好消息，昨晚多位曾參與跨國追錢的檢察官都心情激動。