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不接受川普稱台搶晶片生意 陳建仁：他的數字根據都錯

記者鄭媁／台北19日電
行政院長陳建仁（右）、經濟部長王美花（左）出席立法院臨時會就「台美21世紀貿易倡議首批協」接受立委質詢。（記者黃義書／攝影）
行政院長陳建仁（右）、經濟部長王美花（左）出席立法院臨時會就「台美21世紀貿易倡議首批協」接受立委質詢。（記者黃義書／攝影）

前總統川普日前指，台灣搶走美國晶片生意，美國早該阻止。台灣國民黨立委江啟臣今天在立法院質詢時詢問行政院長陳建仁，接不接受川普的說法？陳建仁答詢表示「當然不接受」，並指川普所有的數字根據都錯，說全世界9成晶片都是台灣製造，實際上是高階晶片。

川普接受美國福斯新聞網專訪時表示，台灣帶走了美國所有的晶片生意，美國過去製造自己的晶片，現在90%的晶片都是台灣做的；川普並表示，美國應該阻止台灣，向台灣課稅。

陳建仁今上午受邀率相關部會首長赴立法院，針對台灣與美國間貿易協定專案報告並備質詢。江啟臣質詢時問，這是去風險化、保護主義、還是選舉語言？他也問陳建仁的立場接不接受川普的說法，要不要反駁一下？

陳建仁表示，當然不接受，台美之間是雙贏互利的貿易關係，川普所有的數字根據都錯，說全世界9成晶片都是台灣製造，實際上是高階晶片。

江啟臣表示，川普既是一位前總統，搞不好未來會是再任總統，且是美國政治人物，講話有其代表性，他的說法是選舉語言還是真心話？陳建仁說，川普需要對事實要有更多了解，雖然高階晶片是在台灣製造，但IC設計實際是在美國，川普對整個IC產業不是很了解。

江啟臣表示，陳建仁曾在立院備詢時要立委不要再講疑美論，他只是要向陳揆表達，在美國民主社會，在野黨都是這樣質疑執政黨的，不管川普講的是否為選舉語言，代表這樣的想法回到台積電創辦人張忠謀講的「全球化已死」、保護主義是最重要的。

江啟臣說，不要說川普是否當選，但這樣的聲音在美國是有市場的，台灣應該多注意，所以他不認為張忠謀疑美、而是知美，不要對任何質疑美國的事情，都用疑美論打人家，「我們知道美國要什麼、能做什麼，才能擬定經貿戰略。」

陳建仁表示，這次台美貿易倡議，實際上就是為了雙方國家利益、雙方的企業利益談判，且談判過程中台灣是很開誠布公、誠懇地談了5個重要議題，雙方都是站在雙贏互利的角度。

川普 晶片 江啟臣

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