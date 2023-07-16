連2年達陣 台穩居美國第8大進口市場

近5年來，台灣電腦相關產品在美國進口市占率普遍提升。圖為台北國際電腦展中，民眾選購產品。(本報資料照片)

在美中貿易戰、地緣政治風險、供應鏈 安全考量等3大因素下，台灣近年在美國進口市占率擴增，近兩年（2021、2022）皆為美國第8大進口市場，主要歸功於電腦相關產品、積體電路等貨品。

美國擁有龐大的消費市場，向來是全球最大的商品進口國，財政部 表示，在歷經商品關稅制裁及全球新冠疫情 肆虐，2019年、2020年美國總進口規模連二降，隨後迎來強勁復甦，2021年、2022年分別成長21.5%、14.7%。

台灣則受惠於美中貿易戰、疫情引發的供應鏈重組，以及台商回流投資與擴充產能、參與乾淨網路，美國自台進口連續4年雙位數成長且高於總平均，市占率從2017年的1.8%逐年上升至2.8%，5年成長1個百分點，排名也從2017年的第13名進步到第8名。

從貨品觀察，財政部指出，近5年來，台灣電腦相關產品在美國進口市占率普遍提升，2022年台灣出口美國前10大貨品中，前兩大皆與電腦相關，主因台商回流及擴充境內產能，加上疫情催化遠距及數位轉型商機，帶動出口大幅增加。

此外積體電路也是台灣市占成長的一大助力。財政部觀察美國積體電路（IC）進口市占結構，近5年來台灣市占維持第2名，僅次於馬來西亞；市占率從2017年的11.7%上升至2022年達18.5%，成長除受惠美國對台灣邏輯IC需求增加外，記憶體市場挪移也是一大助力。

另外，汽車零附件、積體電路、螺釘螺栓等在美進口市場占比介於3%至5%，穩居台灣輸美前10大貨品；而隨電動車發展推升車用電子、充電樁等需求，變流器、控電用器具都在2022年首度進入前10大。

其餘市場方面，具生產要素優勢的越南，也是許多企業移轉產能的據點，2017年至2022年5年來，市占率增加1.9個百分點，來到3.9%，排名從5年前第12名邁進至第6名，越南也成為美國自大陸進口家具的最大替代國。

日本市占5年來維持第4，5年來略減1.3個百分點，日本外銷美國以小客車為大宗，另外機械也是出口主力，涵蓋營造、生產半導體、印刷等專用機械及引擎。

南韓市占排名5年來自第6名滑落至第7名，但市占率略增0.5個百分點，其中儲存媒體伴隨固態硬碟成市場主流，近5年出口美國大增47倍。

綜合而言，財政部表示，筆電、手機等美國對大陸依賴程度較高的產品，因應美中科技戰、地緣政治風險、供應鏈安全等議題，建置大陸以外的生產基地已蔚為趨勢，台灣除投入研發維繫競爭優勢外，也相應加速調整全球產能布局。

財政部指出，近年台灣在美國進口市占率逐步擴增，升居第8大進口市場，台美並持續推動各項經貿對話平台，例如台美21世紀貿易倡議首批協定完成簽署等，持續深化供應鏈戰略夥伴關係，將有助促進雙邊貿易與投資。