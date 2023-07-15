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陸生訪台團第一站赴新竹台積電 合影TSMC更期待吃台灣美食

記者巫鴻瑋／新竹即時報導
陸生交流團學生團長丁寧（右）與新竹縣教育局長楊郡慈（左）相互贈禮。（記者巫鴻瑋／攝影）
陸生交流團學生團長丁寧（右）與新竹縣教育局長楊郡慈（左）相互贈禮。（記者巫鴻瑋／攝影）

馬英九基金會邀請陸生交流團15日中午抵台後，分乘2輛遊覽車直奔新竹，在下午2點21分抵達新竹科學園區的台積創新館，新竹縣政府派出教育局長楊郡慈接待，歡迎大陸師生赴台交流、認識新竹。陸生隨後魚貫入內參訪，還站在「TSMC」標誌前合影，同時受訪提到想吃「麻糬」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，首站會選在新竹台積電是因為陸生團首站從桃園入境，而新竹是一個重要參訪據點，因此事先已詢問新竹縣政府意見，新竹縣府建議陸生團到台積電參訪，同時大陸師生也都非常想來看看全世界最重要的半導體公司「台積電」，因此才做此安排。

陸生交流團15日上午搭乘中國國際航空CA185航班提前抵達桃園機場，北京大學黨委書記郝平率團訪台進行交流，由馬英九基金會執行長蕭旭岑接機。陸生交流團有來自北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學及湖南大學等5所大學，共37人在台進行為期9天8夜學術交流。

竹縣教育局長楊郡慈在陸生團抵達時特地上前迎接，更代表新竹縣長楊文科致詞。楊郡慈首先歡迎大陸師生來到新竹，並提到新竹是一個產業及科技研發非常重要的城市。楊郡慈也向陸生們介紹竹科的歷史，竹科1980年創立以來已經成為台灣最重要的科學園區，台積電更占據了全球半導體產業重要產值。

新竹縣政府為展現地主之誼，特地為全部的師生準備新竹在地名產「東方美人茶」。陸生團也派出交流團學生團長、桌球世界冠軍丁寧接受贈禮，同時陸生團也準備了印有「北京大學」字樣的盤子回贈新竹縣政府，希望兩岸有更多交流。

來自北京大學的丁寧受訪表示，第一次到台灣，台積館就是第一站，在導覽過程中更認識晶片製造，也認為台積電是引領者、創新者。丁寧引述參訪過程中看到張忠謀的一句話「創新我們人類最重要的事物」，丁寧十分認同創新改變了人類的生活。丁寧也很期待與台灣的學生交流，更期待台灣各式各樣的美食，尤其是糯米類、麻糬這樣的台灣傳統中式糕點。

復旦大學學生虎雪說，對台灣的第一印象是天氣非常的好，更期待與台灣的青年同學交流。虎雪特別期待到花蓮的東華大學，她說過去就常聽同學說東華大學的景色非常優美，更特地先了解了東華大學在環境保護、海洋生物保護有相關研究。

陸生交流團學生團長丁寧（右）與新竹縣教育局長楊郡慈（左）相互贈禮。（記者巫鴻瑋／...
陸生交流團學生團長丁寧（右）與新竹縣教育局長楊郡慈（左）相互贈禮。（記者巫鴻瑋／攝影）
陸生團抵台首站直奔台積電，湖南大學學生站在台積創新館前集合。（記者巫鴻瑋／攝影）
陸生團抵台首站直奔台積電，湖南大學學生站在台積創新館前集合。（記者巫鴻瑋／攝影）
陸生團37人中午抵台隨即直奔新竹台積電，站在台積電前開心合影。（記者巫鴻瑋／攝影...
陸生團37人中午抵台隨即直奔新竹台積電，站在台積電前開心合影。（記者巫鴻瑋／攝影）

台積電 北京 教育局

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