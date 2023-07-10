捷運站廣播有大陸口音挨批 網友：雞蛋裡挑骨頭

台北市議員簡舒培接獲民眾反映，國父紀念館站靠近大巨蛋5號出口手扶梯，竟聽到大陸用語及口音廣播「電梯正在運行」，市府說明，該出口與大巨蛋都屬BOT建案在遠雄建造範圍內，已要求更換錄音檔。(本報資料照片)

民進黨台北市議員簡舒培接獲民眾反映，國父紀念館站靠近大巨蛋5號出口手扶梯，竟聽到大陸用語及口音廣播，她詢問市府，得到回覆卻是該出口配合大巨蛋BOT案皆由遠雄負責，質疑市府逃避責任，台北體育園區籌備處副執行長陳世浩說，已致電給遠雄，遠雄也將更換錄音檔。對此，有網友留言表示，「這個議員真是吃飽太閒 ，無聊至極，雞蛋裡挑骨頭，有地域歧視 之嫌。」

簡舒培表示，近日接獲民眾反映行經台北市捷運 國父紀念館站5號出口時，靠近大巨蛋的電扶梯，竟聽到中國用語及口音廣播「電梯正在運行」，讓民眾質疑「台北市已經被中共 包圍了嗎？」

簡舒培說，詢問捷運公司及體育局，得到回覆是國父紀念館站5號出口是配合大巨蛋重新興建，整個出口含電扶梯都是由遠雄負責，「意思就是台北市政府沒有責任，也沒有辦法。」她指出，蔣萬安就任市長後，不斷遭中國「吃豆腐」，包含中國籍配偶擔任臨時工、台北市的國小到福建唱統戰歌、停管處舉發單上的公文書用簡體字，現在連捷運人潮眾多的捷運出口都入侵，「看來中共欺壓蔣家第4代毫不手軟。」

陳世浩說明，大巨蛋屬BOT建案，國父紀念館5號出口也在遠雄建造範圍內，電扶梯工程委外給國外專業廠商施作，廠商在完成施作後請大陸人錄音，口音才會有差異，市府也已經致電給遠雄要更換錄音檔，遠雄也表示會改善，預計最外下周將音擋更換完成。

對此，有網友在臉書上表示，「大陸口音又如何，一聽到大陸兩個字就起乩上身（鬼神上身），有病！」也有人批評，「連口音都可以讓綠營人士崩潰。」