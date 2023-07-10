我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

捷運站廣播有大陸口音挨批 網友：雞蛋裡挑骨頭

台灣新聞組／台北10日電
台北市議員簡舒培接獲民眾反映，國父紀念館站靠近大巨蛋5號出口手扶梯，竟聽到大陸用語及口音廣播「電梯正在運行」，市府說明，該出口與大巨蛋都屬BOT建案在遠雄建造範圍內，已要求更換錄音檔。(本報資料照片)
台北市議員簡舒培接獲民眾反映，國父紀念館站靠近大巨蛋5號出口手扶梯，竟聽到大陸用語及口音廣播「電梯正在運行」，市府說明，該出口與大巨蛋都屬BOT建案在遠雄建造範圍內，已要求更換錄音檔。(本報資料照片)

民進黨台北市議員簡舒培接獲民眾反映，國父紀念館站靠近大巨蛋5號出口手扶梯，竟聽到大陸用語及口音廣播，她詢問市府，得到回覆卻是該出口配合大巨蛋BOT案皆由遠雄負責，質疑市府逃避責任，台北體育園區籌備處副執行長陳世浩說，已致電給遠雄，遠雄也將更換錄音檔。對此，有網友留言表示，「這個議員真是吃飽太閒 ，無聊至極，雞蛋裡挑骨頭，有地域歧視之嫌。」

簡舒培表示，近日接獲民眾反映行經台北市捷運國父紀念館站5號出口時，靠近大巨蛋的電扶梯，竟聽到中國用語及口音廣播「電梯正在運行」，讓民眾質疑「台北市已經被中共包圍了嗎？」

簡舒培說，詢問捷運公司及體育局，得到回覆是國父紀念館站5號出口是配合大巨蛋重新興建，整個出口含電扶梯都是由遠雄負責，「意思就是台北市政府沒有責任，也沒有辦法。」她指出，蔣萬安就任市長後，不斷遭中國「吃豆腐」，包含中國籍配偶擔任臨時工、台北市的國小到福建唱統戰歌、停管處舉發單上的公文書用簡體字，現在連捷運人潮眾多的捷運出口都入侵，「看來中共欺壓蔣家第4代毫不手軟。」

陳世浩說明，大巨蛋屬BOT建案，國父紀念館5號出口也在遠雄建造範圍內，電扶梯工程委外給國外專業廠商施作，廠商在完成施作後請大陸人錄音，口音才會有差異，市府也已經致電給遠雄要更換錄音檔，遠雄也表示會改善，預計最外下周將音擋更換完成。

對此，有網友在臉書上表示，「大陸口音又如何，一聽到大陸兩個字就起乩上身（鬼神上身），有病！」也有人批評，「連口音都可以讓綠營人士崩潰。」

捷運 中共 歧視

上一則

傳美方促研發生物戰劑 國防部否認

下一則

郭台銘改爭立院龍頭？ 郭辦：只考慮選總統

延伸閱讀

直指BBC報導偏頗 敘利亞宣布撤銷證件

直指BBC報導偏頗 敘利亞宣布撤銷證件
台旅展邀陸官員 陸委會封殺 業界：不看好旅遊常態化

台旅展邀陸官員 陸委會封殺 業界：不看好旅遊常態化
日本長壽者 每天最愛做這5分鐘運動

日本長壽者 每天最愛做這5分鐘運動
南加台灣客家會 梁政吉接棒會長

南加台灣客家會 梁政吉接棒會長

熱門新聞

圖為夜市示意圖。（本報資料照片）

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

2023-07-06 18:26
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑在美國滑雪受傷。（取材自臉書）

台名醫鄭丞傑遊美骨折 被6分鐘1萬6748元診斷費嚇傻

2023-07-06 03:45
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

2023-07-02 11:12
行凶的張姓嫌犯殺人後強力反抗，四名熱心路人分持鍋鏟、電扇、行李箱及棍子對峙，最後嫌犯才被制伏在地。記者徐白櫻／翻攝

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

2023-07-09 14:28
75歲的妻子受不了丈夫需索無度，下體發炎而求診、擦藥膏，反被丈夫認為她不檢點、偷人；妻子訴請離婚，一、二審皆判准。（示意圖／Ingimage）

夫「一周5次」害七旬婦下體發炎 反遭指偷人…法官准離

2023-07-06 20:01
逛夜市人潮。示意圖／報系資料照

台灣街頭越來越多大陸小吃？他逛夜市傻眼：啥是冰粉

2023-07-03 14:02

超人氣

更多 >
女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制
中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打

中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打
女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救
要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒

要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒
福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇

福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇