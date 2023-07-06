台海緊張 不只超有錢人 中富族群也錢移海外

FT報導指出，隨著大陸擴大對台灣軍事恐嚇，一些台灣人正尋找保護自已財富和準備出路的選項。（歐新社）

英國金融時報（FT）報導，隨著中國大陸加強對台灣的軍事恐嚇，以及各界日益擔心北京 當局可能發動攻擊，一些台灣人正默默尋找保護自已財富和準備退路的選項。「過去只有超有錢人認為把錢放在海外，會比較安全，現在連中富族群也在談論這些。」

台灣資深投資 銀行家兼財務顧問黃齊元受訪時說：「人們很緊張。」他提到「股神」巴菲特基於地緣政治擔憂出售台積電ADR，「即便是美國的有錢人都認為台灣很危險，這裡的人覺得戰爭未必會發生，但你不會拿自己的錢開玩笑」。

FT訪問的六名財富管理人透露，自從中國大陸去年8月進行前所未見的軍演以來，一些台灣客戶已開始尋求投資便於攜帶的資產。其中一位管理台灣人財富的基金經理人說，中國大陸的軍演已促使多名客戶購買藝術品、鑽石等資產，以便戰事發生時可隨時帶走。他還說，與民進黨相關的富裕人士正在推動資產多元化。

一名台灣家族理財室的資深高層主管說，中國大陸的加強軍事威脅，已提醒更多人需要思考管理資金的新方式，「過去只有超有錢人認為把錢放在海外，會比較安全。現在我們看到連中富族群也在談論這些。」

不過，現在仍未出現資金「恐慌式」外流。報導說，由於數據不足，富裕家庭究竟把多少錢搬到海外很難估算，但台灣長期以來一直是在境外避稅天堂藏富比率最高的國家之一。

一些會計師和顧問認為，許多在1970年代將美國視為避風港的富裕家庭，如今想為下一代找到不同的移民和投資地點，以避免暴露在伴隨美國公民身分而來的全球所得稅制度之下。其中一名財務顧問說：「馬爾他是現在熱門的司法管轄區之一，新加坡 也是。」

不過，報導也提到，即使愈來愈多台灣人擬定未來把錢放在海外的備案，從台灣非常高昂的房價來看，這些人仍是少數。