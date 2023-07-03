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漢光實兵 操演反空降與海岸線攻防

記者洪哲政／新北3日電
台北港一帶八里市區要隘，工兵在飄著汙泥味的工程廢土中，新挖設步戰聯合陣地示範戰壕。(記者洪哲政／攝影)
台北港一帶八里市區要隘，工兵在飄著汙泥味的工程廢土中，新挖設步戰聯合陣地示範戰壕。(記者洪哲政／攝影)

國軍漢光39號演習實兵科目將在本月展開，26至27日將在台北港至桃園竹圍漁港一線實施桃園國際機場反空機降與海岸線保衛戰攻防，灘頭2線防務俱由後備軍人組成的109後備旅擔綱阻敵任務。

第三作戰區近日已展開戰場經營措施，按俄烏戰經驗，除在台北港一帶八里市區要隘設置偽裝良好的街頭射擊工事，並新挖設兩處步戰聯合陣地示範戰壕。陸軍兩棲營所屬海龍蛙兵則首度奉召回台參演，將與海巡特勤隊共同防禦淡水河口與河道，反制敵軍滲透。

漢光實兵北部衛戍區防務去年集中在台北港，反制敵軍登陸淡水河口、藉滾裝貨輪突擊奪取要港建立行政下卸基地，今年操演擴大到桃園竹圍一線，增加模擬敵軍兩棲登陸竹圍漁港搶灘，攻擊軍轉向奪取桃機。27日上午作戰區組成的防衛軍將在桃機首度實施反空降、反機降操演，26日上午則實施台北港防衛操演。由於兩項操演有互動，因此包括桃機周邊空域兩天都必須短暫管制，以利軍方擔任攻擊軍的空中部隊參演。

針對台北港防衛作戰，易遭登陸的八里挖子尾海灘、淡水河口與去年相同仍是戰地經營要地，灘頭一線由志願役主戰部隊接戰，灘頭二線八里直至林口火力發電廠，均由步兵109旅後備軍人防守，進市區城鎮後則由新北後備旅接戰。

記者考察八里現地模擬戰區，工兵已比照去年在現地與挖子尾陣地構築步戰聯合陣地示範戰壕，四通八達地道通往四個機槍堡，並有口糧、飲水與彈藥補給點；台北港周邊要隘可見融入地景中的射口堡壘，平日往福建平潭海峽號、麗娜輪的售票口走廊，也堆起沙包成為射擊據點。

此外，在淡水河防口防務驗證部分，國防部此次調回澎湖陸軍兩棲營海龍蛙兵參演，與海巡特勤隊共同擔任防衛軍，搭乘海巡K120特勤突擊艇，協力關渡指揮部拱衛淡水河口。據了解，由於澎湖牛心灣基地正進行年度閃光操演與其他協訓任務，此次陸軍派遣1個10人分遣隊返台參演，並未將所轄海龍艇開回，操演與兵推狀況將作為未來兵力調動依據。對於海巡與海龍將在本月漢光實兵共同操演，海巡署及其他軍方單位沒有評論。

國防部

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