我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Airbnb訂房太偏僻 舊金山華人迷途險翻車 最終掃興而歸

德州1地勤被吸入達美航空引擎中慘死 因故意站引擎前？

蔡政府「撐香港」變調 港移民在台居留、定居人數大減

記者羅印冲、陳政錄、陳宥菘、謝守真／專題報導
蔡政府高調宣傳力挺港人，但近年港人申請來台居留和定居卻屢傳遭官方刁難。圖為蔡英文總統去年觀看記錄香港反送中運動的電影「時代革命」。（圖：民進黨提供）
蔡政府高調宣傳力挺港人，但近年港人申請來台居留和定居卻屢傳遭官方刁難。圖為蔡英文總統去年觀看記錄香港反送中運動的電影「時代革命」。（圖：民進黨提供）

2019年香港反送中運動爆發，蔡政府高喊「撐香港」並於2020年7月成立援助港人的「台港服務交流辦公室」。台港交流辦成立即將滿三年，移民署統計港人來台「居留」和「定居」人數，在2021年達高峰後驟減，居留減少近兩成，定居更大降二成三，許多港人表示申請被刁難，國安審查陰霾籠罩，質疑「對港人承諾為何變了調？」

台港交流辦成立時，蔡政府發新聞稿稱：「充分展現對港人守護民主自由人權的支持及關懷港人的決心」，吸引許多港人懷抱來台夢。三年過去，目標不僅沒實現，港人來台越來越難，有港人直言「台灣早就不是港人優先選項了」。

港人來台居留、定居雙降 資料來源／移民署、經濟部投審會、記者整理 製表／陳宥菘
港人來台居留、定居雙降 資料來源／移民署、經濟部投審會、記者整理 製表／陳宥菘

2019年後，香港來台居留和定居的人數連兩年成長，2021年達高峰，2022年卻明顯減少，居留降至8945人，年減19.94%；定居驟減至1296人，年減23.09%。

港人居留和定居出現大幅「雙降」，許多港人反映申請遭刁難、審查期拉長、加諸國安背景調查等，已造成愈來愈多港人不願繼續留台，選擇返回香港，甚至是「二度移民」，遠赴英國、加拿大或澳洲。

不斷要求補件 也缺乏時間表

港人Cathy於2020年以投資移民來台，卻在申請定居時被政府不斷要求補件，面對無盡的等待仍無結果，Cathy直言「有被刻意為難、雞蛋裡挑骨頭」感受，最終決定離開台灣，遠赴英國。談起這段過往，她難掩失望說：「台灣已不是港人移民的優先選擇了。」

同樣曾在台灣讀完大學的港人L小姐也表示，身邊多位香港友人從台灣轉赴他國，都反映等待台灣政府批准（定居）太難，加上兩岸問題敏感複雜，未來變數太多，只好遠赴歐美。

長年協助辦理港澳移民業務的會計師鍾燿聲也提到，2021年10月前，審查很正常，符合條件一到兩周即通過，後來同樣案件卻要數月之久，很多投資移民案被延展一年觀察期，留學、依親移民也遇到技術性延長審查。

他舉例，去年事務所經手上百件案子，放棄者估超過七成，其中的九成改去英國。令他無法理解的是，現在審查是以較模糊方式進行，沒有明確時間表，「人家花錢、花時間，甚至舉家搬來，卻不知道什麼時候能通過」。

陸委會：誤解居留定居規範

陸委會回應，港人對居留、定居規範認知常有誤解，「誤以為居留一定期間即可自動通過定居」。官員並提到投資移民實務亂象，例如有港人在取得身分後即撤資，不符政策原意。

針對港人指控被要求不斷補件，移民署回應稱，相關案例「多為投資經營實績薄弱、無在台貢獻其專業等情形」，因此要求提交相關證明文件，加以補充說明。不過，有港人認為，商業環境變動大，經營「實績」本就難料，且官方（審查）標準不明；更痛苦的是，一次次補件後，仍不知道何時有結果。

在台北經營咖啡店的港人吳先生直言，承辦人說法都不同，港人仍不清楚審核依據。至於已運作三年的台港交流辦，去年拿到身分證的港人姜小姐驚訝說：「我第一次聽說有辦公室，不清楚他們能怎麼幫助港人。」

香港邊城青年秘書長馮詔天說，就算不批准，也應明確告知申請後會在多久內回覆。

移民 香港 投資

上一則

新聞眼／不見政治利益就變臉 港人心寒

延伸閱讀

泰坦號全球關注 80移民亡海難無水花

泰坦號全球關注 80移民亡海難無水花
黎智英兒籲英政府 將黎案列政治優先

黎智英兒籲英政府 將黎案列政治優先
移民專頁／勞工紙 應在H-1B期滿前2年申請

移民專頁／勞工紙 應在H-1B期滿前2年申請
移民專頁／PERM申請相關技能 取決雇主

移民專頁／PERM申請相關技能 取決雇主

熱門新聞

台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

2023-06-18 16:33
今年夏至與端午節相連，肖兔、雞者易因下半年變動較大面臨考驗，肖虎、猴者變旺發威。(記者賴香珊／攝影)

夏至連端午 2生肖下半年變動大 2生肖發威變旺

2023-06-18 13:43
台中五億男案件，中檢今天偵結。圖／報系資料照

台「5億男」案偵結 殺人罪不起訴 「假結婚」分不到遺產

2023-06-20 22:13
台積電來美投資設廠，帶動北鳳凰城的華人生活需求，美國商場也看到潛在商機，規劃重整打造亞洲美食街，盼台灣特色餐飲進駐。圖為規劃重整的商場Asian Plaza Shopping Mall。（中央社）

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

2023-06-25 09:41
繼2019年美國來台轉機過境航班，開放託運行李免安檢後，交通部擬再納入「隨身行李」免安檢，最快下半年實施。示意圖。（本報資料照片）

美國航班旅客赴台轉機可望免安檢 最快下半年實施

2023-06-25 02:34
TVBS公布最新民調，柯文哲(中)躍居第一，賴清德(右)第二，侯友宜第三。(本報系資料照)

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

2023-06-18 09:49

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒
虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議