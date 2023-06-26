蔡政府「撐香港」變調 港移民在台居留、定居人數大減

蔡政府高調宣傳力挺港人，但近年港人申請來台居留和定居卻屢傳遭官方刁難。圖為蔡英文總統去年觀看記錄香港反送中運動的電影「時代革命」。（圖：民進黨提供）

2019年香港 反送中運動爆發，蔡政府高喊「撐香港」並於2020年7月成立援助港人的「台港服務交流辦公室」。台港交流辦成立即將滿三年，移民 署統計港人來台「居留」和「定居」人數，在2021年達高峰後驟減，居留減少近兩成，定居更大降二成三，許多港人表示申請被刁難，國安審查陰霾籠罩，質疑「對港人承諾為何變了調？」

台港交流辦成立時，蔡政府發新聞稿稱：「充分展現對港人守護民主自由人權的支持及關懷港人的決心」，吸引許多港人懷抱來台夢。三年過去，目標不僅沒實現，港人來台越來越難，有港人直言「台灣早就不是港人優先選項了」。

港人來台居留、定居雙降 資料來源／移民署、經濟部投審會、記者整理 製表／陳宥菘

2019年後，香港來台居留和定居的人數連兩年成長，2021年達高峰，2022年卻明顯減少，居留降至8945人，年減19.94%；定居驟減至1296人，年減23.09%。

港人居留和定居出現大幅「雙降」，許多港人反映申請遭刁難、審查期拉長、加諸國安背景調查等，已造成愈來愈多港人不願繼續留台，選擇返回香港，甚至是「二度移民」，遠赴英國、加拿大或澳洲。

不斷要求補件 也缺乏時間表

港人Cathy於2020年以投資 移民來台，卻在申請定居時被政府不斷要求補件，面對無盡的等待仍無結果，Cathy直言「有被刻意為難、雞蛋裡挑骨頭」感受，最終決定離開台灣，遠赴英國。談起這段過往，她難掩失望說：「台灣已不是港人移民的優先選擇了。」

同樣曾在台灣讀完大學的港人L小姐也表示，身邊多位香港友人從台灣轉赴他國，都反映等待台灣政府批准（定居）太難，加上兩岸問題敏感複雜，未來變數太多，只好遠赴歐美。

長年協助辦理港澳移民業務的會計師鍾燿聲也提到，2021年10月前，審查很正常，符合條件一到兩周即通過，後來同樣案件卻要數月之久，很多投資移民案被延展一年觀察期，留學、依親移民也遇到技術性延長審查。

他舉例，去年事務所經手上百件案子，放棄者估超過七成，其中的九成改去英國。令他無法理解的是，現在審查是以較模糊方式進行，沒有明確時間表，「人家花錢、花時間，甚至舉家搬來，卻不知道什麼時候能通過」。

陸委會：誤解居留定居規範

陸委會回應，港人對居留、定居規範認知常有誤解，「誤以為居留一定期間即可自動通過定居」。官員並提到投資移民實務亂象，例如有港人在取得身分後即撤資，不符政策原意。

針對港人指控被要求不斷補件，移民署回應稱，相關案例「多為投資經營實績薄弱、無在台貢獻其專業等情形」，因此要求提交相關證明文件，加以補充說明。不過，有港人認為，商業環境變動大，經營「實績」本就難料，且官方（審查）標準不明；更痛苦的是，一次次補件後，仍不知道何時有結果。

在台北經營咖啡店的港人吳先生直言，承辦人說法都不同，港人仍不清楚審核依據。至於已運作三年的台港交流辦，去年拿到身分證的港人姜小姐驚訝說：「我第一次聽說有辦公室，不清楚他們能怎麼幫助港人。」

香港邊城青年秘書長馮詔天說，就算不批准，也應明確告知申請後會在多久內回覆。