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大屋頂下／封底不封頂 大地板中國 大屋頂中國

黃年

我談論「大屋頂中國」逾30年，近日聞前行政院長毛治國先生提出「大地板中國」的說法，驚喜莫名。

驚在毛院長此說的別具洞見，喜在此說補充了我的拙見。

毛說的主旨，在主張當前兩岸關係應當「封底不封頂」。這是毛院長最近在成都參加五個交通大學（陽明／上海／北京／西安／成都）總校友會時，與主方談及「一國兩制／九二共識」時提出。以下簡述其概略，必有未盡完整準確之處：

院長說，用「一國兩制」的說法來處理兩岸關係，是一種「封頂」的概念，在台灣民意市場恐無賣點。相對的，用「一中各表」的說法來處理當前兩岸關係，則是「封底」的概念。一邊不獨，一邊不武，建立了「異中有大同」的「封底」基礎，兩岸各種問題就好說；將來要如何「封頂」，也可從長計議。這就是「封底不封頂」。

我知此說後，心有戚戚焉，自是驚喜莫名。接著，某日友人告訴我，他旁聽了毛院長一場演講會，在QA時，有人問及黃年的「大屋頂中國」。院長說，「大屋頂中國」可能被「一國兩制」惡意嫁接，不如用「大地板中國」，以「反台獨／台灣人是中國人／中華民國」三者為兩岸共同的樓地板。這就是「大地板中國」，因我未在現場，轉述未必完整準確。

我的驚喜是，「大地板中國」與「大屋頂中國」，二者的核心概念其實可說完全一致，根本是絕配。

「大地板中國」的核心在「一中各表」，亦即包容了中華民國與中華人民共和國的「求同存異」，構築了一個「底」；「大屋頂中國」的核心概念，則在認為有一個高於中華民國與中華人民共和國的「上位概念／第三概念」的「中國」在二者之上，也就是在二者之上「不封頂」。

乍看，大地板中國也許強調「封底」，大屋頂中國也許強調「不封頂」。但其實，大地板中國與大屋頂中國都是主張「封底不封頂」。

毛論與我說，差異點可能只在強調之處不同。毛論說，只要封底，不封頂，將來如何封頂可從長計議；而愚見「大屋頂中國」雖曾提出「不消滅中華民國的統一大屋頂中國統一」或「互統一」等概念，意謂不是「被統一」，但這些仍可視為對現狀「不封頂」。不過，兩相對照，毛論比我說當然是更開放，更「不封頂」。

院長說的「封底」就是「一中各表」。若用我的話說，就是「定錨中華民國／共構和平競合」；前句是「封底」，後句是「不封頂」。

院長指出，北京須理解台灣各陣營總統候選人此際都喊「反對一國兩制」，就是不贊成「封頂」。因此，兩岸應重新務實理解當前兩岸關係的重點，是在「封底」（一中各表），而非「封頂」（一國兩制）。

院長認為，「九二共識」的核心在「一中各表」。他稱，只說「九二共識」，卻壓抑「一中各表」，是抱櫝還珠。

這個看法與我完全相同。我認為，「九二共識」只是一只澡盆，「一中各表」則是澡盆裡的嬰兒，所以不可「砸盆殺嬰」，意思也類「抱櫝還珠」，且過去我也多次用過抱櫝還珠。

我在30多年前提出「大屋頂中國」。完整論述如下：

在大屋頂中國下，中華民國是民主中國，中華人民共和國是社會主義中國，二者皆是一部分的中國，同屬一個（大屋頂）中國，亦即兩岸主權相互含蘊並共同合成的一個中國。

注意：此處用「二者皆是一部分的中國」，而未用一般所說「二者皆是中國的一部分」，是在強調中華民國與中華人民共和國各自的「主體性」，而以「大屋頂中國」為二者的「聯結點」。

此一架構顯示，其實「大屋頂中國」也是「大地板中國」，因為在大屋頂中國下，現狀即是中華民國與中華人民共和國的並存分治（此即汪道涵所說的「現在進行式的一個中國」）；而且將來也可以成為「兩岸主權相互含蘊並共同合成的大屋頂中國」（即是汪道涵所說「共同締造論」）。可說是從「現在的大地板中國」走向「未來的大屋頂中國」。

院長的「大地板中國」，較諸愚見「大屋頂中國」，尤其勝在更合時宜，更具迫切性。此際，國際覬覦日甚，台灣撕裂愈烈；兩岸可謂根本談不上「封頂」的問題，重中之重應是如何穩住「一中各表」，使現狀不再螺旋式惡化下去，也就是必須盡力盡速「封底」。

亦即，兩岸必須從過去強調「封頂」（一國兩制／台獨）的「目的論」，移向強調「一中各表／心靈契合／和平發展」的「過程論」。亦即，地板論比屋頂論，更為務實，更為迫切。

眼下所見，「封底不封頂」的概念，至少在藍紅兩方面已經漸漸呈現。馬英九的大陸之行，完全是一趟旗幟鮮明的「一中各表之旅」，也可稱「封底之旅」；且他在中山陵前稱「和平／奮鬥／振興中華」，亦是提出一個開放的空間，不封頂。一路上，陸方接待者對「一中各表」的馬英九未見阻擋，聽其自由揮灑，似也知道兩岸斷崖似的惡化情勢必須封底，止跌停損。

事後，國台辦對馬英九此行的評語居然是：「馬先生此訪，更再次證明九二共識是兩岸關係和平發展的定海神針。」

「馬先生此訪」顯示，馬強調「一中各表」，北京則稱這樣（有「一中各表」）的「九二共識」是「和平發展」的定海神針。或許可說，雙方皆已有「封底」的思考，若沒有一中各表，毀了中華民國，「大地板中國」也就破了底，將不知伊於胡底。

面對2024總統大選，其實就是一場「大地板中國」究竟要不要封底的選擇。藍營的中心主張可能仍是「九二共識／一中各表／求同存異」，封底。民進黨的中心主張則是「砸爛九二共識／否定一中各表」，不封底。也就是說，這次大選，藍營將「以一中各表用中華民國來封底」，對北京攤牌；賴清德則決定「以務實台獨鑿穿中華民國的底」，與北京攤牌。

在北京，此時必須警覺：一中各表的封底論，應當高於一國兩制的封頂論。

因此，此處可再提出《大屋頂下》倡議的「新型兩岸關係」。舊的兩岸關係是「中共與台獨都要消滅中華民國的兩岸關係」，新型兩岸關係則是「中共與台灣都應維持中華民國的兩岸關係」。必須封底，不可封頂。

兩岸應當思考：從封底的大地板中國，走向不封頂的大屋頂中國。

定錨中華民國，共構和平競合。封底不封頂，止跌停損。

中華民國 北京 華人

上一則

陸拋「兩岸融合發展示範區」 學者：釋出堅持和統訊號

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