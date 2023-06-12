雲林請益 侯友宜：對美中都要談 為台灣找出路

美國在台協會（AIT）台北處長孫曉雅受訪表示，三位總統參選人侯友宜（圖白衣者）、賴清德和柯文哲都表達與對岸對話的意願，美方絕對支持。（記者蔡維斌／攝影）

國民黨 總統參選人侯友宜 昨到雲林請益之旅，他表示，台灣不能以意識形態治國，台灣人要守護這片土地，「咱是台灣人，咱國家的名字叫中華民國 」。侯在雲林行程滿檔，縣長張麗善全程陪行，但未見藍營要角張榮味、韓國瑜及雲林縣議長沈宗隆現身，與上月鴻海創辦人郭台銘造訪雲林排場迥異，引起不同解讀。

侯友宜雲林首站先到國民黨雲林縣黨部和黨員座談，下午與斗六市清潔隊志工及西螺青農座談，張麗善全程作陪。張麗善說，哥哥張榮味有事外出，這次侯來訪以市政交流、傾聽民意為主；未來是否會另行安排與地方大咖會面？張麗善直說：「會啦，放心。」

侯友宜與黨員座談時強調兩岸和平的重要，他說，沒有人願意戰爭，所以要以尊嚴對等和對岸坐下來好好談，為台灣找出路才重要，對美、對中都要談，這次選舉最重要的是「台灣有安全，經濟要發展」，西邊兩岸關係穩定，東邊的東亞、美國聯結起來，並和南向政策的國家一起友好發展，這樣台灣才能走出自信和自強，走出屬於自己的路。

侯友宜話峰一轉，強調內政做不好就換人，他以治安為例，強調數位科技提升加上科學管理早做的話，詐騙案就不會那麼多。他也重提核能，指核能是乾淨能源，許多先進國家重啟核能，只要核能廠安全顧好，核廢料有交代，核能有何不能用？