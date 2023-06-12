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大屋頂下／解剖賴清德的務實台獨(3)-反共不反中

黃年

本系列文字在解剖賴清德的「務實台獨」，並探討整個台獨議題的政治因果。本文是連載系列(3)。

續論「務實台獨」的幾個主要面向：

三、反共不反中：「反中共／不反中國」，這是川普政府出台的戰略語言，由國務卿龐培歐提出。至拜登政府，眾議院以壓倒性的票數成立了由共和黨倡議的「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」，這個古怪的名稱亦在標榜「中共非中國」。

其實，最早提出「中共非中國／反共不反中」的應是1980年代任新聞局長的宋楚瑜。未料此語如今非但成為美國的「國策」，甚至成了「務實台獨工作者」賴清德的政治標語。

賴清德的警覺是對的。因為，他欲以「務實台獨」實現「和平保台」，這不只是民進黨與中共之間的問題，也是「台灣」與「中國」之間的問題，他必須面對五千年歷史文化積澱的中國；更也是「大陸14億中國人」與「2300萬主要源自中國的台灣人」之間的問題，他必須面對14億中國人的回應。亦即，他必須面對中共，也必須面對中國。

台獨的最大盲點就在以為只要對付中共，卻不知必須更加在意經歷五千年歷史文化滄桑的中國，尤一向漠視14億中國人在民族意識上的自卑與自尊。台獨不止衝撞中共，更直接挑釁了五千年的中國，與14億中國人。

系列(1)引述了賴清德「務實台獨」的內涵。「台灣國家的名稱叫中華民國／兩岸關係是國際關係／台灣與中國互不相屬／我們是台灣人，不是中國人」等等。請問：這些算是反中共？還是反中國？

台獨的最大表徵，就是與五千年中國歷史及14億中國人為敵。論者有謂：回思30多年前解嚴，大陸人民大多仰視台灣，後來漸漸平視，然後俯視，近幾年已轉為輕視甚至仇視。理由無他，就是台獨。

➤➤➤大屋頂下／解剖賴清德的務實台獨(1)-論中華民國總統的脊梁

賴清德說反共不反中，以示好中國與中國人。但如今的現實卻是：如果不是中共壓制，大陸14億中國人對台灣的仇視必定更為嚴重，皆因台獨。

台獨說，我們不是中國人，但14億中國人不會放過你是數典忘祖的中國人；賴清德說，我不反中，14億中國人卻說，我們反台獨。

其實，賴清德與其主張「反共不反中」，不如先做到「反國民黨不反中華民國」。民進黨擊敗國民黨而取得中華民國政權，這是民主運作；但取得政權後，卻操弄借殼台獨，掏空中華民國，卻是革命造反的行徑。

莫以為玩弄借殼台獨只是台灣自己的事。歷史課綱把中國史併入「東亞」，把台灣「南島民族化」，這些將「中華民國外來政權化」的動作，在中共及14億中國人眼中皆是「去中國化／台獨化」。

賴清德只因一個嘉南大圳，三不五時就在八田與一銅像前打卡屈膝行禮，但對在台灣興建近百座水庫的蔣介石、蔣經國卻不能公平評價。這是來自偏頗的台獨史觀，而絕非出自全方位開放的中華民國史觀及中國史觀及世界史觀。

賴清德若真的不反中，首先不要反中華民國，不要搞借殼台獨。

台獨，是反共反中也反中華民國，中華民國才是反共不反中。

四、由務實台獨到和平保台：我搞台獨，但我不反中；我搞「借殼台獨」，但我要「和平保台」。這不是笑話，而是賴清德的戰略思想，台灣政壇過去尚未見過如此自相矛盾的頂層政治論述。

「票投民進黨／青年上戰場」。正因賴清德要搞「務實台獨」，所以民間憂慮不能「和平保台」，反而「引戰禍台」。

台獨不是備戰或避戰，而是引戰。這已是略知台海皮毛者的常識。

兩岸兵凶戰危。台灣要做的是建立正確的「政治戰略」，止戰於境外。而絕不是操弄台獨，祭出巷戰刺蝟的「軍事戰略」，引戰於境內。

政治戰略應當先於並高於軍事戰略。堅守中華民國與中華民國憲法就是最佳的「政治戰略」，中華民國與中華民國憲法就是最佳的國防，這是止戰於境外。

台獨則是最壞的「政治戰略」，台獨也是最壞的國防。台獨只會引戰於境內。去台獨，才能「去風險化」。

昔稱「七分政治／三分軍事」，是在討論政治戰略與軍事戰略的對應關係。

以兩岸關係論，台灣的「政治戰略」必須要有「和平止戰」的作用；軍事戰略則當然必須備戰，但亦應有「和平避戰」的作用，不可引戰。

但是，如今賴清德卻以「務實台獨」為「政治戰略」，這是「引戰」；而又以不斷軍備競賽並宣示以刺蝟巷戰為「軍事戰略」，這更是草螟弄雞公的「引戰」，愈備戰只會愈增加開戰後的慘烈殘酷。

➤➤➤大屋頂下／解剖賴清德的務實台獨(2)-九二共識的澡盆與嬰兒

一切的軍事戰略，皆必須服務於一個頂層的政治戰略。賴清德以務實台獨為頂層政治戰略，他的軍事戰略就必須能夠一路掩護務實台獨的進行，並在因此引戰後，確定在戰後可以實現台獨。但是，如果他的「政治戰略／軍事戰略」不能維持這樣的相互支撐，亦即「務實台獨」終究不能「保住台獨」，這樣的「政治戰略／軍事戰略」即不能立足。

例如，系列(2)所論「九二共識」就是攸關「政治戰略」的課題。如果九二共識沒有一中各表，當然不能接受為政治戰略；但若九二共識維持了一中各表，就是值得維持的政治戰略。

賴清德說，接受九二共識就是投降主義，喪失主權，那要看如何定義九二共識。民進黨也曾說，接受「中華台北」就是投降主義，喪失主權。但張忠謀以蔡英文的代表在APEC發言，口口聲聲自稱「中華台北」，這是不是投降主義？這是不是喪失主權？難道這是「中華台北能／九二共識不能」？

民進黨過去說，「九二共識沒有一中各表，沒有中華民國的空間」，所以不能接受九二共識。這是正確的政治戰略。

但如今在歷經波折後，馬英九此行印證了「一中各表」已有回來的可能，並成為「兩岸關係和平發展的定海神針」，賴清德竟然故意漠視這個轉折，仍硬要把九二共識綁在一國兩制上，堅拒將九二共識轉回「一中各表／求同存異」的原型。這樣的「政治戰略」，究竟是深厚還是淺薄？

全民都應嚴肅思考政治戰略與軍事戰略的對應結構。賴清德的主張是以「務實台獨」來實現「和平保台獨」。但另一種思維則是，以「中華民國」來實現「和平保中華民國」。和平止戰，保住了中華民國，就能和平保住台灣。

中華民國是杯，台灣是水；杯在水在，杯破水覆。

中華民國 賴清德 中共

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