蔡英文是否出席APEC峰會 蕭美琴：需要會員國共識

今年亞太經濟合作會議（APEC）由美國主辦，外界關切中華民國總統蔡英文能否親自與會。對此，駐美代表蕭美琴表示，需要各會員國共識，美方目前持依循過去慣例立場。（中央社）

今年亞太經濟合作會議（APEC ）由美國主辦，外界關切中華民國總統蔡英文 能否親自與會。對此，駐美代表蕭美琴今天表示，需要各會員國共識，美方目前持依循過去慣例立場。

蕭美琴今天與當地的華文媒體茶敘時，被問及蔡英文是否有機會親自出席11月在舊金山舉行的APEC領袖峰會時指出，台灣參與APEC有一定慣例，也被各會員國接受，未來是否會有變動需要各國有一定共識。美方目前是以維持過去常態與慣例角度看待此事。

蕭美琴表示，了解國內對此有所期待，但在目前的國際戰略環境下，國際性議題要取得各國同意確實有其難度，但代表處會持續努力，希望台灣人民的聲音能有尊嚴且獲得公平對待。

至於外界關切的台美避免雙重課稅議題進度，蕭美琴則表示，在台美21世紀貿易倡議日前簽署首批協定，並積極展開下階段協商後，另一個重要議題就是避免雙重課稅議題。

她指出，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）日前在國會質詢時首度正面表示會嚴肅認真看待這項議題，美國聯邦參眾兩院跨黨派議員也都表態將提出相關立法提案，代表處非常感謝，也希望能盡速與美國行政部門就此議題進行對話。

近期美國和加拿大軍艦聯合通過台灣海峽時，中國軍艦一度刻意挑釁，故意切入美軍驅逐艦前方。蕭美琴指出，國際航行自由是現有國際秩序架構下的重要精神與原則，中共 解放軍近年來不斷破壞國際秩序，不只在台海，在南海也是，國際社會持續捍衛國際航行自由與台海周邊安全。

她感謝美方近期在跟各盟友夥伴互動過程中，不斷強調台海和平穩定的重要性與維持現狀的重要性，也逐漸看到其他各國的共鳴，維護國際秩序與維護台海和平穩定，已經形成國際主流意見。

蕭美琴也再次呼籲中共政權，戰爭不是選項，和平穩定有助印太區域所有利害相關者的共同利益。應守護區域得來不易的經濟成果，以及和平穩定與國際秩序維護都是重要關鍵。

談及美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）二度訪台，蕭美琴指出，美方一直很重視與台灣的關係。羅森柏格上任後充滿拚勁，希望能扮演積極角色。羅森伯格深獲美方行政部門信任，其之前任職的相關經歷也讓她對整體台美關係也有全盤掌握。

蕭美琴指出，羅森伯格此次訪台主要是希望能與各陣營總統參選人有進一步互動機會，了解各陣營參選人。

蕭美琴也表示，美方立場一直很清楚表達不在台灣選舉過程中選邊站的立場，但會與各陣營接觸，了解各陣營對現在情勢的看法，這也是羅森伯格此次訪台重點。