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台美「蒙特瑞會談」7月登場 學者研判解决遲交軍備

記者洪哲政/台北即時報導
軍備遲交預判是會議重點之一。（本報資料照片）
軍備遲交預判是會議重點之一。（本報資料照片）

台美「蒙特瑞會談」（Monterey Talks）即將在7月於華府舉行，學者認為，會議內容將觸及如何解決總額高達190億美元的軍售武器裝備延遲交付的問題，另廣泛就台美區域安全合作、威脅情報交換等層面交換意見，並擴大駐台美軍顧問的人數與業務內容，以擴大部隊訓練交流。

國防安全研究院國防戰略及安全研究所長蘇紫雲表示，由近年的台海情勢觀察，對抗中共軍事威脅將是核心，提昇台美雙方的安全合作與不對稱作戰深化。例如台灣方面強化不對稱戰力、美軍則是「印太防區內部隊」（Stand-In Forces）快速反應，逐步走向協同防衛。

蘇紫雲表示，由近一年的公情資料研判，今年7月的年度「蒙特瑞會談」，議題可能包括幾個層次：區域安全的合作、威脅情報的交換、軍事戰略層級則為雙方軍隊的共同操作(interoperation) 規範、擴大駐台美軍顧問的人數與業務內容、部隊訓練交流擴大、國防授權法軍援台灣的項目、台灣的軍售項目等。

他說，目前國際氛圍的確有利台灣，但最重要的是台灣自己展現的防衛決心與落實，才能與盟邦強化「軍事信心建立措施」（MCBM），鞏固強化盟友支援甚至協防的意願。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲則研判，台美當前仍有待溝通解決的軍事國防安全議题，首推如何解決總額高達190億美元的軍售武器裝備的遲交問題；因為此一問題，已逐漸成為影響台灣民眾對美國信心的重要因素。

揭仲同時認為，會談可能會涉及「2023財政年度國防授權法案」中，與台灣有關的事項，例如五年百億美元「無償軍援」的內容，及台灣是否可參與2024年環太平洋軍演等。

此外，他說當解放軍「山東號」航艦開始擔任戰備，解放軍正式進入雙航艦戰鬥群時代，對國軍位在台灣東部的戰力保存區威脅劇增，所衍生出的相關議題，包括雙邊計畫的協調，甚至是軍售項目；此外，如何深化台美情報合作與增加雙邊「軍事互通性」，台方可能會涉及請美方協助台灣早日取得低軌衛星系統的服務，以增加國軍戰時作戰指揮與情報傳遞的可靠性。

解放軍 共軍 中共

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