售台F16戰機遲交 美空軍：遇複雜開發障礙

圖為F16戰機在中山高速公路戰備道進行降落操演。(本報資料照片)

美國空軍表示，台灣採購的最新F-16戰機延遲交付，不單是先前提到新冠疫情 導致的供應鏈 問題，還遇到「複雜的開發障礙」。

美國空軍未透露技術問題細節，但表示美國政府、台灣和洛克希德．馬丁公司正「積極努力解決這些問題」，「我們致力於盡一切可能尋找解決之道，將這些飛機以具備完全能力的方式交付給合作夥伴」。

F-16從1979年開始服役，台灣也擁有較早型號的F-16。

最新的「Block 70」批次配備由諾斯洛普格魯曼公司製造的射控雷達，能夠從較遠距離來進行精準彈藥射擊。

第一架Block 70戰機已於1月首飛，另一個Block 70客戶巴林已經交付第一架飛機。

台灣最新採購的66架，原定今年10月至12月間交付頭兩架。

但台灣官員本月透露，這次軍購將延後至2024年7月至9月間才能交付。台灣方面表示，美方將延誤歸咎於疫情所致的供應鏈狀況。

台灣國防部發布聲明說，每周責成在美聯絡官回報飛機生產進度，並運用專案管理會議（PMR）履約督導。聲明並表示，全案仍可依原規畫於2026年完成全數戰機產製交機。

航空顧問公司 AeroDynamic Advisory的董事總經理艾布拉菲亞告訴彭博，Block 70批次戰機已飛了五個月，巴林採購的戰機已陸續交機，因此問題可能出在台灣專屬設備上。

美國空軍和洛克希德馬丁並未說明，軍售給巴林、約旦、斯洛伐克和保加利亞的F-16 Block 70型戰機是否也遭遇了「開發挑戰」。

F-16 Block 70型戰機在洛克希德馬丁位於南卡羅來納州 格林維爾（Greenville）廠組裝。