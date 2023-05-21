我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7場邊會談 拜登邀岸田、尹錫悅赴華府舉行三方峰會

南加17歲華女太優秀 哈佛、耶魯等名校搶人

蔡：和平是兩岸唯一選項 侯：別操弄愛台灣製造對立

台灣新聞組／台北21日電
蔡英文總統20日發表執政七周年談話表示，和平是兩岸唯一選項，不論誰執政都有共同責任維持台海和平穩定現狀。（記者曾原信／攝影）
蔡英文總統20日發表執政七周年談話表示，和平是兩岸唯一選項，不論誰執政都有共同責任維持台海和平穩定現狀。（記者曾原信／攝影）

蔡英文總統昨天發表執政七周年談話表示，和平是兩岸唯一選項，不論誰執政都有共同責任維持台海和平穩定現狀，任何政黨都不該為選舉利益來販賣恐懼。即將代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜表示，中華民國也要讓台灣這塊土地的人，不要讓愛不愛台灣來操弄，製造更多對立，留下新時代的眼淚；對戰爭的恐懼，永遠趕不走對和平的希望。

蔡：維持現狀是台主流民意

本報系聯合報報導，對於明年總統大選被形容是「投給民進黨就是投給戰爭」，蔡英文說，維持和平穩定的現狀，不僅是全球共識，也是台灣主流民意，這是不分黨派的共同責任、兩岸的共同責任，更是全球的期待，台灣的任何政黨跟政治人物都應該就此共識努力，而非為了選舉利益販賣戰爭恐懼，甚至利用恐懼煽動台灣民眾拿自由民主作為交換。

賴：選舉是民主與專制選擇

副總統賴清德表示，接受對岸文攻或是屈從於武嚇，台灣的主權就沒了，中華民國台灣就不存在了。

賴清德說，台灣民主正面臨空前危機，是來自中國大陸文攻武嚇，包括九二共識、一個中國原則；和平統一就是文攻，在台海進行軍演，不放棄武力攻打台灣，就是武嚇。沒有主權，怎麼維護自由民主？這場選舉非常重要，攸關是要繼續在民主的道路上壯大民主台灣，還是回到一個中國的框架，走進專制獨裁的懷抱，「這是民主與專制的選擇」。

侯：對話找出降低衝突方法

侯友宜昨在國民黨的誓師團結大會表示，現在全球地緣政治壓力，大國全面競爭，軍備競賽和安全困境都是事實，戰爭陰影也愈來愈近，必須面對事實找出和平希望，「對戰爭恐懼，永遠趕不走對和平的希望」，追求和平是生命共同價值。

侯友宜說，面對所有威脅，要自我提升，讓對方沒有能力付出發動戰爭的代價，且透過對話交流，找出維持區域穩定及降低衝突的可行方法。

柯：恢復和對岸的溝通管道

民眾黨主席柯文哲昨天宣示參選總統，承諾會務實解決兩岸問題，在確保全體國人繼續享有民主、自由的政治體制與生活方式，恢復和對岸的溝通管道；持續秉持互相原則、對等尊嚴，促進兩岸和平，增加彼此善意，減少衝突的危機。

侯友宜 中華民國 賴清德

上一則

侯友宜誓師演說砲火全開：當選總統 到立院國情報告

延伸閱讀

侯友宜獲藍徵召聲勢轉強 民調居冠

侯友宜獲藍徵召聲勢轉強 民調居冠
爭取總統參選人提名失利 郭台銘：努力不夠 對不起人民

爭取總統參選人提名失利 郭台銘：努力不夠 對不起人民
侯友宜誓師 藍縣市長全到 朱立倫：民進黨好日子快結束

侯友宜誓師 藍縣市長全到 朱立倫：民進黨好日子快結束
外媒：侯友宜溫和派 走中間路線 降低台海緊張

外媒：侯友宜溫和派 走中間路線 降低台海緊張

熱門新聞

賴男從父親繼承5億元房產。圖／律師提供

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

2023-05-19 15:12
日月潭纜車分為四種顏色，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂。（取材自臉書）

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

2023-05-18 19:43
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(取自微博)

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

2023-05-20 09:12
台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
台中一名18歲高中生在登記結婚2小時後墜樓死亡，他的母親（中）在律師許哲維（右）、台中市議員賴順仁陪同下，指控高中生的結婚對象涉嫌謀財害命。（記者余采瀅／攝影）

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

2023-05-19 21:05
盛傳新北市長侯友宜（右二）已幾乎確定是國民黨徵召人選，郭台銘（左二）臉書發文，支持侯友宜下架無能政府。（本報系資料照片）

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

2023-05-17 01:23

超人氣

更多 >
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝
家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係
5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌

5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌
神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外

神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外
紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾