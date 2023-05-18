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美台貿易倡議達首批協定數周內簽署 戴琪：盼達高標準

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國貿易代表戴琪。(路透)
美國貿易代表戴琪。(路透)

美台18日同步宣布，台美21世紀貿易倡議達成首批協定(first agreement)，數周內就會簽署；美國貿易代表戴琪表示，期待繼續談判最終達成實在且高標準的貿易協定；台北行政院經貿談判辦公室設下年底完成所有議題談判的目標。

台北行政院經貿談判辦公室透過新聞稿表示，首批協定將包含前言及8個章節，共81條條文，涵括關務管理與貿易便捷化、良善法制作業、服務業國內規章、反貪腐和中小企業共5項領域；美台的新聞稿分別陳述這5項共識領域的具體內容。

貿易便捷化指的是雙方簡化通關與邊境查驗作業，通關文件和繳交稅款等都能以電子化方式加速。

良善法制作業指強化法制透明度，台行政院表示，代表行政機關在制定法規時，應採用完善透明的原則，且將對中小企業的影響納入考量；USTR表示，美台將建立一個委員會來監督實際執行情形，強化訊息共享與促進合作。

服務業國內規章目標在確保服務業業者申請證照程序的公正性。

反貪腐條文要求美台制定全面的反貪腐措施，來打擊賄賂等行為。

針對中小企業方面，協定載明將鼓勵美台中小企業貿易與投資，透過貿易培訓、融資和訪問等方式，為中小企業推薦可用的資源，讓企業了解如何在美台兩地市場投資。

台行政院表示，首批協定還會提到要設置聯絡點，溝通協定事項；設立諮商機制，處理雙邊對執行協定的爭議，規範修正、生效、檢討和終止等程序。

USTR表示，美國企業可以將更多美國商品銷往台灣；創造更加透明且更高效率的規章制度，勢必為美台市場創造更多的投資和商業機會，中小企業獲益尤甚。

首批協定的中英文版本將在未來數周內由美國在台協會(AIT)和台北駐美國台北經濟文化代表處(TECRO)，代表美國貿易代表署和行政院經貿談判辦公室簽署，也會舉行簽署儀式。

針對貿易倡議內容所涵蓋的其他領域，USTR表示，在AIT和駐美代表處主持下，美台會持續談判。

戴琪(Katherine Tai)表示，這是強化美台經濟關係的重要一步，期待繼續談判，最終得到一項實在且高標準的貿易協定，以應對21世紀緊迫的經濟挑戰。

台行政院經貿談判辦公室表示，協定後續還有至少7項議題須完成，將盡速展開下一輪談判，目標設定在年底前談完；談判完成後還會擴充協定內容，為將來台美洽簽自由貿易協定奠定更穩定的基礎。

美國貿易署18日公布協定的英文版。(USTR)
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