美5億美元軍援 軍方：肩射刺針飛彈為主

美國政府擬依照總統撥款權軍援台灣5億美元武器，台軍方披露，將以FIM-92人攜式刺針防空飛彈為主。(美軍陸戰隊資料照片)

美媒披露美國政府擬依總統撥款權（Presidential Drawdown Authority, PDA）軍援台灣5億美元武器。國防部 長邱國正日前證實，這項援助今年可望實施；而品項依邱國正形容，國軍未取得、模擬器可抵台先練習等描述，軍方披露將以FIM-92人攜式刺針防空飛彈為主。

國防部昨表示，PDA（總統撥款權）是美國NDAA2023「強化台灣韌性法案」之一，主要內容為提供美軍庫存，彌補軍售延遲交運的防衛缺口；對於友盟國家相關協助，國防部樂觀其成，將配合美方政策基調，作業細節不予評論。

邱國正本月8日在立法院外交及國防委員會答詢時，曾證實美援台5億美元軍備，內容將會以不對稱戰力、台已採購但尚未交貨且目前台方缺乏的品項為主，包含模擬器在內，全案可望在今年實施。而經求證，台方對美軍購已獲准輸出，但長期未獲裝、始終缺乏的品項，軍方披露為肩射式刺針飛彈。

此外，台灣隨F-16V性能提升案購入140枚有超級響尾蛇飛彈之稱的「AIM-9X Block II」，與AIM-120先進中程飛彈配置於F-16V戰機，結合數量不明的聯合頭盔瞄準系統。

空軍司令部證實，美售台新型AIM-9X響尾蛇飛彈已完成戰備，由警戒搭載升空執勤，應對共機越過海峽中線的挑釁。

該型彈較舊型AIM-9M型擁有更精準接戰鎖定性能，不配合頭盔也能有離軸射擊的性能，具32公里射程。目前嘉義聯隊已完成此型彈戰備，執行緊急升空（scramble）任務機都掛載新彈。

對於軍方首度公開嘉義警戒機堡的F-16V戰機武裝掛載，空軍司令部表示，空軍警戒待命機，均依戰備規定實施武器掛載；各項新式武器裝備，均按接收期程及訓練流路執行戰備訓練。

此外，國軍今年「漢光39號」電腦輔助指揮所演習，今起至19日實施，三軍主要領導幹部將在美軍觀摩團參與下，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，實施5天4夜、連續24小時對抗演習。