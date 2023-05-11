台增購18套海馬士火箭 美2026年提前交裝

國防部10日表示，對美增購M142海馬士多管火箭系統，可提前至2026年完成交裝。（美聯社）

國防部 昨天表示，陸軍「轟雷專案」第二階段對美增購18套M142海馬士多管火箭系統，已簽署發價書，全案主要裝備可提前至2026年完成交裝。

陸軍「轟雷專案」原預計採購11套海馬斯多管火箭，預算 編列151億4400萬（台幣，下同，約4.88億美元）；而「銳霆專案」對美採購原已宣布輸出的40輛M109A6 155公厘自走砲車，遭美以「受俄烏戰爭影響」爲由取消，另要求台以原案預算173億8500萬的預算額度，增購18套海馬士多管火箭系統取代。據國防部公開與美簽約價格，全案金額為270億6619萬500元。

軍方曾評估，「轟雷專案」第二階段採購將讓陸軍擁有29套射程300公里的裝備，可達到美方評估壓制中國大陸東南沿岸軍事目標所需。

不過，台灣原已擁有與海馬士系統性能相近的雷霆2000多管火箭服役，並有性能提升的「雷昇專案」執行中，陸軍則極度需要目前台無法自製具備數位彈道計算能力的自走砲車。美拒輸出台無法自製軍備，而以台已具備的戰力瓜代。

國防部說，全案增購的系統裝備，原規畫2027年實施交運，美方因應台方需求，調整獲裝優序，全案主要裝備可提前至2026年完成交裝。