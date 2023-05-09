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法務部：效忠中共罪 未擬處罰民眾

台灣新聞組／台北9日電
圖為法務部。(記者王聖藜／攝影)
圖為法務部。(記者王聖藜／攝影)

近期共諜案頻傳，恢復軍審制度聲浪再起。國防部長邱國正昨在立法院表示，當初軍審制廢除曾經過一番波折，「現在要恢復，我們不能講樂見」，大家有很多意見，仍在討論階段，不要因為要恢復又造成一番波動。

此外，針對外傳「向德恩案」後，法務部擬修法規範非現役軍人與中共簽署效忠誓約書的刑事處罰，法務部昨表示，曾召集相關機關研商現役軍人向中共宣誓效忠的法律適用問題，但未擬針對民眾研擬處罰。

國防部日前向立法院提出「近期國軍恢復軍審法之可行性評估」報告指出，未來若社會各界對於恢復軍事審判制度已凝聚共識，國防部就推動相關修法工作。

立法院外交及國防委員會昨審查「軍人撫卹條例部分條文修正草案」，邱國正受訪時表示，司法（審判）優缺點都有，優點是比較公允，缺點是審理期限長，有些兵或人員都退伍了都還沒判決。他說，「軍事審判法」並非立刻就要恢復，還在討論階段。

法務部說，曾於今年2月邀集相關機關共同討論法律適用問題，與會多數機關代表表示應於國家安全法或陸海空軍刑法增訂規範，不過，因陸海空軍刑法非法務部主管法規，應尊重權責機關國防部的意見，如國防部認有修法必要，將協助提供法制建議。

法務部說，相關會議主要是針對現役軍人部分的法律適用進行跨部會研商，並未特別針對非現役軍人部分討論，僅會議中有與會者提及若修正國家安全法，範圍可能包含非現役軍人；由於此部分須考量是否有處罰過廣及有無侵害言論自由的問題，會後決議意見留供參考。

國防部 中共

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