我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撞死了一隻羊」藏族知名導演萬瑪才旦逝世 享年53歲

金山房價跌幅冠灣區 專家樂觀：預測春季反彈

強調主導 宋濤：兩個大局謀畫對台工作

記者陳政錄、謝守真／台北8日電
中共中央台辦、中國國務院台辦主任宋濤。(中新社)
中共中央台辦、中國國務院台辦主任宋濤。(中新社)

中共中央台辦、中國大陸國務院台辦日前召開「傳承五四精神 激揚奮進力量」青年幹部職工座談會。宋濤以中共中央台辦主任身分指出，「要以更強的能力、過硬的本領推進祖國統一大業」；強調要發揚鬥爭精神，勇於擔當作為，從「兩個大局」高度思考謀畫對台各領域工作，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

所謂「兩個大局」，在中共第19屆五中全會上被提出，出自中共總書記習近平2019年江西考察時表示，領導幹部要胸懷兩個大局，一是中華民族偉大復興的戰略全局，二是世界百年未有之大變局。

據大陸國台辦網站發布，中共中央台辦日前召開「傳承五四精神 激揚奮進力量」青年幹部職工座談會，宋濤出席會議並發表談話，台辦主要領導層，機關各局、事業單位38名青年幹部代表參加。

宋濤指出，當前世界百年未有之大變局加速演進，中華民族偉大復興正處於關鍵時期。台辦青年幹部要深刻認識肩負「祖國統一」的歷史使命，深入貫徹習近平關於對台工作幹部必須做到「對黨忠誠、業務專精、紀律嚴明」的重要指示精神。

他並稱，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，始終在思想上政治上行動上和以習近平為核心的中共中央保持高度一致。

宋濤要求，要提升工作能力，練就過硬本領，以更強的能力、過硬的本領推進「祖國統一」大業。要發揚鬥爭精神，勇於擔當作為，從「兩個大局」高度思考謀畫對台各領域工作，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

中共 習近平 國務院

上一則

郭台銘首場造勢盼由南到北帶動氣勢 「破台語」成話題

下一則

5億美元軍援 藍委：台灣想要的 美國未必會給

延伸閱讀

宋濤：以更強能力、過硬本領推進「祖國統一大業」

宋濤：以更強能力、過硬本領推進「祖國統一大業」
英王加冕儀式 習近平伉儷致賀電：共推和平合作

英王加冕儀式 習近平伉儷致賀電：共推和平合作
一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔
中國國台辦主任宋濤：回歸九二共識 兩岸可復談

中國國台辦主任宋濤：回歸九二共識 兩岸可復談

熱門新聞

鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。圖／翻攝自臉書「小比跑旅雜記」

台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

2023-05-01 13:36
來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

2023-05-06 20:06
連男引誘少女拍裸照，又偷拍性交影片，遭判4年4月徒刑。圖／本報資料照片

他引誘小女友拍裸照、偷拍性愛過程還po推特 判了

2023-05-02 18:31
郭台銘。（記者曾學仁／攝影）

郭台銘批林書豪「回台打球沒唱國歌」網友：美國國歌？

2023-05-04 14:17
田姓女子帶著幼子私會周姓男子，大膽提議車震，兒子就放前座自己玩遊戲，結果夫妻關係以離婚收場，還被法院判賠前夫50萬元（示意圖，與事件人物無關）。（記者陳俊智／攝影）

已婚婦私會情郎車震 大膽提議：把兒丟前座 讓他自己玩

2023-05-03 02:27

超人氣

更多 >
孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV
中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了

中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了
牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了
海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎
德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞