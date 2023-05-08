強調主導 宋濤：兩個大局謀畫對台工作

中共中央台辦、中國國務院台辦主任宋濤。(中新社)

中共 中央台辦、中國大陸國務院 台辦日前召開「傳承五四精神 激揚奮進力量」青年幹部職工座談會。宋濤以中共中央台辦主任身分指出，「要以更強的能力、過硬的本領推進祖國統一大業」；強調要發揚鬥爭精神，勇於擔當作為，從「兩個大局」高度思考謀畫對台各領域工作，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

所謂「兩個大局」，在中共第19屆五中全會上被提出，出自中共總書記習近平 2019年江西考察時表示，領導幹部要胸懷兩個大局，一是中華民族偉大復興的戰略全局，二是世界百年未有之大變局。

據大陸國台辦網站發布，中共中央台辦日前召開「傳承五四精神 激揚奮進力量」青年幹部職工座談會，宋濤出席會議並發表談話，台辦主要領導層，機關各局、事業單位38名青年幹部代表參加。

宋濤指出，當前世界百年未有之大變局加速演進，中華民族偉大復興正處於關鍵時期。台辦青年幹部要深刻認識肩負「祖國統一」的歷史使命，深入貫徹習近平關於對台工作幹部必須做到「對黨忠誠、業務專精、紀律嚴明」的重要指示精神。

他並稱，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，始終在思想上政治上行動上和以習近平為核心的中共中央保持高度一致。

宋濤要求，要提升工作能力，練就過硬本領，以更強的能力、過硬的本領推進「祖國統一」大業。要發揚鬥爭精神，勇於擔當作為，從「兩個大局」高度思考謀畫對台各領域工作，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。