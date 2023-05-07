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新聞眼／「沒開戰風險」卻給裝備 反映美憂台防禦能力

華盛頓記者 張文馨
彭博資訊報導，拜登政府準備動用「總統撥款權」，比照援助烏克蘭模式，提供台灣5億美元軍備。圖為一批軍需品從美國軍用機場運往烏克蘭。（取材自美國國防部）
彭博資訊報導，拜登政府準備動用「總統撥款權」，比照援助烏克蘭模式，提供台灣5億美元軍備。圖為一批軍需品從美國軍用機場運往烏克蘭。（取材自美國國防部）

比照烏克蘭模式，拜登政府打算動用總統提撥授權，從現有軍備庫存提撥給台灣5億美元的軍備，反映五角大廈對台灣自我防禦能力最真切的憂心。

美國國會帶動軍援台灣的各種討論，從無償或有償的外國軍事援助、在台灣建立亞太應變軍火庫，到總統提撥授權，無不是強化台灣自身在開戰之初的能力與韌性，且最好能有足夠的抵抗力，避免戰火蔓延到區域和美中。

所謂提撥軍備庫存，比照烏克蘭案例，就是把美國現有的軍火庫存，在保留美國應對其他突發事件或戰爭所需後，其餘分批送往受贈國，可能是武器、彈藥、雷達或戰術車輛。

俄烏戰爭持續期間，美國一邊要軍援烏克蘭，一邊也得盤算軍備產能，持續撥款回填庫存水位；也因此，當美國國防部長奧斯丁很爽快地表示願意動用總統提撥授權協助台灣的時候，也強調需要國會的授權撥款。

不過，美方的作法不是單純的請客吃飯送武器。軍備出庫前得考慮台灣的狀況先做調整，台灣不僅要負擔調整構型的開銷，還要有後續維持裝備運作的費用，這都是在國防預算計畫外的支出；此外，台灣軍人是否可以立刻上手操作美國額外援助的武器，人力和訓練都是問題。

據悉，五角大廈是在近日通知台灣要援助軍備庫存，但規模和項目始終沒有拍板，且總統提撥授權的流程至今未完成。

美國國安高層都說，台海沒有立即開戰風險，但卻又要給台灣送裝備，代表著美方始終認為台灣抵禦侵略能力不足，並希望能積極協助處理。

這份善意不容忽視，除了從華府觀點整備，也應該聽聽台灣的聲音，讓台灣能取得真正的需要，才是善意極大化。

烏克蘭 五角大廈 拜登

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