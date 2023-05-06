我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：電動車緩解空汙僅富人受益 恐致更多不平等

一度無家可歸…加州女盲選刮中500萬 迎接婚姻與學位

舊戰機變無人機 專家：僅適任靶機

記者屈彥辰、程嘉文╱台北6日電

中共解放軍侵擾台灣防空識別區，造成空軍沉重負擔，也影響新進飛官訓練進度。民進黨立委提議，把即將汰除的戰鬥機改為無人機，應對共機。國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲認為，如要把退役的F-5改裝成無人機，台灣已有成熟的技術，可以攔截或伴飛。

中科院長張忠誠表示，將F-5改造為無人機，中科院絕對做得到。不過，軍事專家指出，退役戰機改造成無人機，合適用途是擔任靶機，而非繼續執行防空攔截。

蘇紫雲說，但若在戰時要讓F-5變成無人戰機，還要多花時間整合機上雷達與航電系統，地面控制站才可獲取數據鏈，也才有機會變成具有作戰能力的無人機。

蘇紫雲指出，中科院的騰雲無人機可掛載天劍一型的空對空飛彈；騰雲無人機的操控系統可把空中戰場的情報傳給地面站，地面站再下令發射空對空飛彈，以攔截敵機，這套系統的雛形修改過後可以用在F-5上。

軍事專家施孝瑋說，航空器設計哲學不同，所需保修程度差異很大。例如，普通飛機要維持堪飛狀態，即使不升空，每周也必須啟動引擎在地面滑行；飛彈則可長時間儲放，接上電源就能發射。但飛機可使用反覆數千小時，飛彈只需飛行一次。戰鬥機改為無人駕駛，仍需大量工時維護；加上F-5退役本就源自老化，零附件供應困難；問題不會改成無人駕駛就解決，甚至會更嚴重。

解放軍 中共 民進黨

上一則

郭侯戰白熱化 都想約見韓國瑜 韓：提名後再說

下一則

新聞眼／兩強對撞 朱侯郭別成國民黨罪人

延伸閱讀

無人機襲克里姆林宮 分析：可能成普亭政治助力

無人機襲克里姆林宮 分析：可能成普亭政治助力
黑白集／兩岸歧異不解 無人機大匯演

黑白集／兩岸歧異不解 無人機大匯演
現場畫面曝 烏克蘭空軍在基輔上空「擊落自家無人機」

現場畫面曝 烏克蘭空軍在基輔上空「擊落自家無人機」
報復烏襲克里姆林宮 俄回敬24架無人機大軍

報復烏襲克里姆林宮 俄回敬24架無人機大軍

熱門新聞

江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

2023-04-28 15:14
鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。圖／翻攝自臉書「小比跑旅雜記」

台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

2023-05-01 13:36
來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
南韓知名實況主「企鵝妹」日前到基隆廟口夜市大啖馬糞海膽等海鮮美食。巧遇到一名8歲小女童晴晴（中），用英文和西班牙文和她對答如流，網友大驚在PTT引發鄉民熱議。（記者游明煌／攝影）

網紅遇台8歲女童英文、西班牙文對答如流 超強背景曝光

2023-04-28 20:55
連男引誘少女拍裸照，又偷拍性交影片，遭判4年4月徒刑。圖／本報資料照片

他引誘小女友拍裸照、偷拍性愛過程還po推特 判了

2023-05-02 18:31

超人氣

更多 >
每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到

每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到
一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔
今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡
遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥
戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍