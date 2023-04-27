兩岸旅遊團客卡關 明年大選前恐難解禁

兩岸旅遊團客解禁卡關，桃園機場大陸籍航空的櫃台人稀稀落落。(本報資料照片)

台灣旅遊界呼籲通過旅遊「小兩會 」協商開放兩岸旅遊，大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，民進黨 應完全地破除人為障礙，採取切實措施恢復兩岸雙向交流和正常往來；陸委會主委邱太三則表示，大陸至今未恢復陸客來台，關鍵在於「兩岸應同時開放」。從兩方表態看，在2024年1月大選之前，兩岸旅遊團客開放的機率不大。

朱鳳蓮昨日表示，過去三年，台灣禁止大陸居民赴台、單方面關閉「小三通」、取消兩岸直航航點，禁止台灣旅行社展開赴大陸旅遊業務等一系列禁限措施，封堵兩岸旅遊發展。

今年年初以來，大陸採取一系列促進兩岸人員便利往來的措施，民進黨在開放「小三通」恢復部分和兩岸直航航點問題上有所鬆動，但希望盡快實現兩岸人員往來正常化，各領域交流常態化。

朱鳳蓮強調，民進黨應當完全地破除人為的障礙，採取切實措施恢復兩岸雙向交流和正常往來。

陸委會主委邱太三昨日則立法院備詢時表示，開放陸客來台觀光 ，並非台灣單方面解禁即可促成，關鍵是兩岸同時做出開放，陸方至今仍未開放陸客赴台自由行。陸委會並未禁止民眾赴陸，但陸方於2019年7月31日無預警發布公告，以「當前兩岸關係」為由，同年8月1日起暫停陸客赴台自由行，至今陸方仍未開放陸客赴台自由行。

陸委會指出，中國大陸文旅部在2023年1月20日及3月10日公布兩批試點恢復全國旅行社及線上旅遊企業經營中國公民出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務的名單，共計60個國家。在公告中，台灣均未被納入開放名單。

陸委會表示，有關疫後重新開放，雙方接待能量是否足夠及如何重啟，「均需雙方主管機關共同檢視，完備相關接待量能及安全管理配套措施，才能順利推動」。