我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

一洲焦點／盧沙野為何未受罰？習澤通話 真意何在？

兩岸旅遊團客卡關 明年大選前恐難解禁

特派記者賴錦宏／北京27日電
兩岸旅遊團客解禁卡關，桃園機場大陸籍航空的櫃台人稀稀落落。(本報資料照片)
兩岸旅遊團客解禁卡關，桃園機場大陸籍航空的櫃台人稀稀落落。(本報資料照片)

台灣旅遊界呼籲通過旅遊「小兩會」協商開放兩岸旅遊，大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，民進黨應完全地破除人為障礙，採取切實措施恢復兩岸雙向交流和正常往來；陸委會主委邱太三則表示，大陸至今未恢復陸客來台，關鍵在於「兩岸應同時開放」。從兩方表態看，在2024年1月大選之前，兩岸旅遊團客開放的機率不大。

朱鳳蓮昨日表示，過去三年，台灣禁止大陸居民赴台、單方面關閉「小三通」、取消兩岸直航航點，禁止台灣旅行社展開赴大陸旅遊業務等一系列禁限措施，封堵兩岸旅遊發展。

今年年初以來，大陸採取一系列促進兩岸人員便利往來的措施，民進黨在開放「小三通」恢復部分和兩岸直航航點問題上有所鬆動，但希望盡快實現兩岸人員往來正常化，各領域交流常態化。

朱鳳蓮強調，民進黨應當完全地破除人為的障礙，採取切實措施恢復兩岸雙向交流和正常往來。

陸委會主委邱太三昨日則立法院備詢時表示，開放陸客來台觀光，並非台灣單方面解禁即可促成，關鍵是兩岸同時做出開放，陸方至今仍未開放陸客赴台自由行。陸委會並未禁止民眾赴陸，但陸方於2019年7月31日無預警發布公告，以「當前兩岸關係」為由，同年8月1日起暫停陸客赴台自由行，至今陸方仍未開放陸客赴台自由行。

陸委會指出，中國大陸文旅部在2023年1月20日及3月10日公布兩批試點恢復全國旅行社及線上旅遊企業經營中國公民出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務的名單，共計60個國家。在公告中，台灣均未被納入開放名單。

陸委會表示，有關疫後重新開放，雙方接待能量是否足夠及如何重啟，「均需雙方主管機關共同檢視，完備相關接待量能及安全管理配套措施，才能順利推動」。

民進黨 觀光 兩會

上一則

才剛獲提名選立委 豪宅案被訴 顏寬恒：政治凌駕司法

下一則

黑白集／神山在護國 國卻不護神山

延伸閱讀

橋水創辦人達里歐：美中處於戰爭邊緣 大選前是高風險期

橋水創辦人達里歐：美中處於戰爭邊緣 大選前是高風險期
富察、楊智淵被捕 陸委會邱太三：長臂管轄威嚇台灣

富察、楊智淵被捕 陸委會邱太三：長臂管轄威嚇台灣
黑白集／綠不走馬英九路 卻狂吃馬糧

黑白集／綠不走馬英九路 卻狂吃馬糧
邱太三：ECFA若中止 兩岸皆受害 陸委會因應如3年前

邱太三：ECFA若中止 兩岸皆受害 陸委會因應如3年前

熱門新聞

台灣知名雕塑家朱銘，22日晚上遭妻子發現在家身亡，疑似因久病厭世尋短，享壽85歲。（記者潘俊宏／攝影）

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

2023-04-23 05:28
前文化部部長、作家龍應台投書紐約時報。（本報系資料照片）

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

2023-04-19 04:22
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
知名台灣雕刻家朱銘驚傳22日晚上在士林區住家中辭世。律師昨天代表家人出面發表聲明，謝謝各界關心。(記者林伯東／攝影)

藝術家朱銘住處自縊享壽85歲 妻發現時已來不及

2023-04-23 15:29
陳致中。圖／聯合報系資料照片

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

2023-04-26 12:40
Sandy&Mandy如今被讚是「台灣最美學霸雙胞胎」。(取材自Instagram)

台「最美學霸雙胞胎」清大畢業 學士照驚呆400萬人

2023-04-20 05:25

超人氣

更多 >
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬