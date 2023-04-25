戰訓教官六大項目巷戰訓練 為準戰爭做預備？

警政署將遴選120名種子教官接受類軍事訓練，未來負責在保一、四、五訓練5500名員警。圖為保一總隊維安特勤隊戰技表演。（本報資料照片）

蔡政府為加強平時轉戰時關鍵基礎設施安全，擬成立保安警察 第八總隊或擴編保二，軍事化訓練5500名警察投手榴彈、射班用機槍，甚至城鎮戰鬥，被外界質疑「烏克蘭 化」、軍警不分。警政署表示行政院尚在研議相關方案；但據悉，警方已配合規畫訓練。

據了解，訓練「菜單」是國防部 開出，警政署被動接收，今年1月起密集討論，將由軍方派員培訓警察為戰術師資種子教官，再由教官訓練關鍵基礎設施維安員警。

根據本報系掌握的戰術訓練種子教官訓練課程，幾乎涵蓋各類城鎮戰的戰技訓練，除了手榴彈實彈投擲、步槍及班用機槍操作外，其餘均在訓練小部隊戰鬥、近身戰技與城鎮戰鬥訓練與城鎮戰射擊訓練，有校級軍官直指，訓練課程看來就是為「準」戰爭做準備。

戰術種子教官的訓練課程包括各式兵器教練等六大項目，可分為武器操作類及戰鬥類，第一項各式兵器訓練包括機械訓練（步槍、班用機槍）、25公尺基本射擊（步槍）、快速反應鑑定射擊、自動控制射擊、十公尺基本射擊（班用機槍）及實距離鑑定射擊等七課程；第二項手榴彈投擲包括機械訓練、投擲預習和實彈投擲。

第三項小部隊戰鬥則有城鎮戰基礎訓練、城鎮戰攻防演練及分組攻防實兵對抗與訓後回顧；第四項為基礎近身戰技，有基本拳、踢、摔法實作，攻防技術訓練與及綜合演練；第五項為城鎮限制空間戰鬥，包括攻堅技巧、隊形變換與運用、室內搜索與肅清、戰傷救護與傷患處置。

第六項則是城鎮戰射擊訓練，包括各種姿勢暨射擊技巧、戰術運用射擊、手、步槍轉換射擊與分組對抗演練；這些課程中訓練最長的是快速反應鑑定射擊（步槍）與手、步槍轉換射擊，各為十六小時，最短的是手榴彈實彈投擲的機械訓練，只要一小時。

有軍事背景的員警表示，這就是「城市巷戰」，因為已經用到輕武器了，警政署的戰術種子教官訓練，就是單兵基本訓練的一種。

一旦「平轉戰」定案，警方駐地是否存放相關武器？若開戰由軍方接管，警是否接敵？與軍隊是否混合編組？警界充滿疑慮。

基層批，警察司職內政而非國防，戰術邏輯為「活捉」犯嫌，不是「打死」敵人，全球先進國家警察「沒有這樣搞的」。官警說，警察訓練綜合逮捕術，非軍事格鬥，雖有步槍打靶，但頻率不高，且不是每人都受過維安特勤隊、「霹靂小組」訓練，相關訓練也不同於軍人作戰，角色錯亂。