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觀察站／訪星補學分 刑警市長考驗還沒完

記者 張曼蘋、李承穎

新北市長侯友宜新加坡副總理黃循財會面，成為此次訪星亮點，侯強調黃是「下個接班領導人」，言談也透露滿意成果。只是未見與總理李顯龍同框，部分支持者期待難免落空；而出訪期間新北重大治安案件接連爆發，「刑警市長」的後院在出訪時失火，預見侯返台後的挑戰還很多。

侯友宜此次四處拜會星國官員的行程保密到家，都讓人以為侯能一次「攻頂」，在星國見到最高層。尤其前總統馬英九未當選總統前訪星，與李顯龍、甚至故總理李光耀見面，雙方也互稱老朋友，侯友宜與馬英九當年身分類似，又被稱作藍營最強母雞，自然會被支持者期待。

只是侯友宜總是和國民黨若即若離，即便新加坡與國民黨關係不差，侯仍難以大方運用黨內資源。尤其侯友宜出訪當天，李顯龍在國會稱「台海危機正在升高，一個中國原則是北京最紅的一道紅線」，侯被視為國民黨潛在總統候選人，在這個時機點參訪新加坡，李顯龍的見與不見都需要拿捏。

李顯龍才剛結束中國大陸出訪，若以元首規格接待新北市長，除了層級身分不對等外，勢必挑起對岸敏感神經。再者，也可能給予外界錯誤政治信號，誤認新加坡在美中關係，或台灣各黨選舉人間「選邊站」。

不過，侯友宜也可能成為下一任國家領袖，對新加坡務實外交而言，勢必也不會閉門不見，因此星國仍給最適合公開到最高的會面層級，就是曾與侯友宜2019年會見過的黃循財，與星國接班梯隊見面，對過去被批缺乏國際論述的侯，確實能提升高度，補修外交學分。

對黃循財而言，在將接班新加坡領導團隊的路上，提早累積與台灣重要政治領袖，甚至是未來總統的互動交情，可視為未來的重要政治資本，達到雙贏的「共好」局面。

只是新北在侯友宜出訪期間，連續發生淡水火警四死、重大槍擊案和橋梁崩塌等意外，讓綠營抓到侯軟肋狂打，行政院長陳建仁更出言要新北負起責任，侯面臨返台後緊接著就是議會總質詢，面臨內政難關，外交能否達到讓「中華民國再度起飛」也在未知數，內外交迫的情勢將考驗著侯友宜。

侯友宜 新加坡 國民黨

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