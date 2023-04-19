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AIT主席訪台6天深化交流 台外交部：歡迎

記者陳熙文／台北19日電
台外交部北美司司長徐佑典，在桃園國際機場迎接美國在台協會（AIT）主席羅森柏格。（圖：台外交部提供）
台外交部北美司司長徐佑典，在桃園國際機場迎接美國在台協會（AIT）主席羅森柏格。（圖：台外交部提供）

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）今日訪台，預計訪問台灣6天，在台期間將拜會台灣政府高層及相關部會官員，就台美各項議題深入交換意見。對於羅森柏格在今年3月20日接任AIT主席後即安排到台訪問，台外交部表示誠摯歡迎。

台外交部今發出新聞稿指出，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格於4月18日至23日訪台，外交部指出，羅森柏格是美國外交及國安事務資深官員，歷任國務院白宮國安會多項重要職務，近年並長期擔任白宮國安會中國及台灣事務資深主任，與台灣政府國安高層及駐美官員互動密切。

台外交部表示，日前蔡英文總統「民主夥伴共榮之旅」過境紐約及洛杉磯期間，羅森柏格曾親往迎接並全程陪同，充分展現拜登政府對台灣元首出訪的高度禮遇安排。

台外交部說，台美對於區域的和平、穩定及繁榮，乃至維護民主、人權等共享價值，都具有相同理念與共同目標，相信此行將有助增進羅森柏格對台灣現況及相關合作議題的深入瞭解，台灣政府也期待與羅森柏格及其團隊密切合作，在既有的堅實基礎上，進一步提升台美全方位的緊密合作夥伴關係。

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