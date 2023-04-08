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申請網簽被拒 港人訪台有黑名單？陸委會未否認

記者廖士鋒／台北報導

台方對港人訪台設有「黑名單」？據香港明報報導，至少有兩名現任的香港民主派區議員近期申請訪台受阻。對此，陸委會強調，今日的香港情勢與三年前已有所不同，「符合規定者，自然會准許訪台」。並強調這些程序是為確保台港人員正常往來，維護公共秩序與國家安全所需。

明報報導，不願具名的兩位區議員分別在今年1月與2月曾申請「網簽」被拒後，再用「雲端申請」途徑申請約一個月仍未獲批准。兩位香港區議員透露，申請過程中曾被台方查問工作內容與在台行程等。西貢區議員方國珊日前已經公開表示，她今年2、3月依序循上述兩種途徑申請訪台被拒絕。

仍未能入境台灣的區議員認為，訪台受阻與區議員身分及曾經宣誓擁護「香港基本法」有關；但他們也質疑台方沒有一視同仁，因為近期有立法會議員成功入境台灣，新思維黨籍的香港立法會議員狄志遠即表示，去年11月曾到台灣觀選，當時申請過程順利，也沒被查問工作與行程細節。

這次香港區議員入境遭拒，是否顯示台灣對香港人士訪台已經設有「黑名單」機制？陸委會回應稱，推動台港健康有序交流為政府一貫的立場，但今日的香港情勢與三年前已有所不同，「對於香港居民申請訪台旅遊，主管機關會依既有的法規、程序，並就個案情況進行審查處理，符合規定者，自然會准許訪台」，陸委會強調，這些程序是為確保台港人員正常往來，維護公共秩序與我國國家安全所需。

陸委會已於2月20日開放港澳居民訪台自由行，並恢復受理網簽以及雲端申請，且宣布疫情期間實施之港澳居民入境管制措施，均予以取消。陸委會昨日重申「一向歡迎喜愛自由、民主、多元台灣的港澳朋友們訪台旅遊」。

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