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馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

新聞評論／蔡麥同台八分鐘 女王外交新衣為人作嫁

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美國眾議院議長麥卡錫（右）5日在加州接見總統蔡英文（左）。（路透）
美國眾議院議長麥卡錫（右）5日在加州接見總統蔡英文（左）。（路透）

周折千里，蔡英文總統總算與美國眾院議長麥卡錫會晤。蔡麥共同面對記者，只發表不到八分鐘的談話，麥卡錫稱這是台美關係最強勁時刻，外媒形容這是台灣國際形象高峰。這是一則由政治公關刻畫成的外交童話，現實世界裡，蔡麥會被白宮壓抑聲量，美中控管會晤破壞兩岸脆弱的關係。

國內外媒體強調會晤是歷史里程碑，台美斷交以來，中華民國元首首次在美與第三號人物會面。但如此重要的外交事件，白宮沒有祝福，甚至極力壓抑。蔡總統與19名議員閉門會後，並無正式記者會；她的演講被取消，改以對媒體簡短談話取代。麥卡錫先對記者短講兩分鐘，接著讓蔡總統發言，她讀了五分多鐘的稿子，然後結束，一如過境紐約，不接受採訪。蔡麥談話刻意避談中國，相比裴洛西與蔡英文的記者會，痛批中國獨裁不民主踐踏人權，簡直判若雲泥。

蔡總統在美唯一公開談話，中央社原本預告是蔡麥「聯合聲明」，顯然落差很大。CNN以joint remarks形容，BBC說他們站在一起，各自發言。麥卡錫和蔡英文先後短講共不到八分鐘，又不接受採訪，難怪外媒也無法稱這場談話是記者會。麥卡錫另外安排與會議員舉行記者會，宣傳會晤成就，但具有實質意義的項目僅有確保軍售交貨，但也不具約束力，因為執行者是拜登政府。媒體關注中國可能侵台的問題，麥卡錫避而不談。

蔡麥會和裴洛西訪台相比，最大差別在於中國因素的影響。裴洛西來訪，中方在台海軍演，蔡裴二人在總統府舉行授勳、演說及聯合記者會，蔡總統理直氣壯細數中國對區域安全威脅，喊話美台加強合作，還承諾強化自我防禦。但這回，中國與白宮管控蔡麥會能見度和聲量，麥卡錫的接待綁手綁腳，蔡總統的過境待遇幾乎是李登輝以來最低規格。她感激與會議員讓台灣感受不孤單，卻沒向許可過境的拜登政府致謝，言外之意如寒天飲冰。

以眾院中國委員會為主的與會成員，選在柏林圍牆殘石碑前開記者會，看似凸顯民主對抗獨裁，實際內容已不見先前打台灣牌挑釁北京的激昂。麥卡錫還澄清，根據美國一中政策，他不會邀蔡總統到國會演講，也沒計畫率團訪台。這場會晤種種細節對比八個月前裴洛西來台，只能說：風向變了。

當拜登政府極力修復美中對話管道，蔡政府企圖透過國會外交強化美台連結，反而讓中國得到更多機會與華府共管台灣問題。蔡政府大內宣台灣走向世界，但只見拜登捂著蔡總統的嘴，叫習近平接電話，麥卡錫利用蔡總統擦亮眾院議長光環，台灣除了得到一句「台灣總統」尊稱，還有什麼呢？

麥卡錫 拜登 裴洛西

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