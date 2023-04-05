馬英九在陸談中華民國 藍委：更勝馬習會一中各表

國民黨立委陳以信表示，前總統馬英九在大陸訪問時，公開大談中華民國及「中華民國憲法」，意義勝過馬習會時在全球面前展現的一中各表。（本報資料照片）

國民黨立委陳以信表示，前總統馬英九 在大陸訪問時，公開大談中華民國 及「中華民國憲法」，向大陸民眾說明憲法增修條文區分自由地區與大陸地區的意義，這是直接在大陸土地上宣揚中華民國的存在，意義勝過馬習會時在全球面前展現的一中各表。

陳以信指出，馬英九身為卸任國家元首，能在中共 面前大陸土地上大談中華民國，這在兩岸關係上史無前例具有重要意義。

陳以信說，2015年新加坡馬習會時，他以總統府發言人隨行，見證馬英九與大陸領導人習近平在九二共識基礎下，以相互對等平起平坐互稱先生的做法，在全球數千媒體前展現一中各表的具體存在，顯示兩岸之間存有化解敵意和平相處的可能，那是兩岸關係自1987年開展以來的最高潮。

陳以信指出，這次馬英九訪陸暢談中華民國，代表不容中共繼續無視中華民國，也是告訴中共只有正視中華民國的存在，才是未來繼續開展兩岸關係的良好基礎。

陳以信表示，馬英九此舉最不簡單之處，就是如果易地而處，今天反是習近平在台灣大談中華人民共和國，設想在台灣會引起多大政治衝擊，這就是馬英九此行所為深具勇氣與智慧的地方。

民進黨立委王定宇批評馬英九是綜藝咖，陳以信說，王定宇只會出一張嘴批評卸任元首，王如果好膽，就該學馬英九前進對岸，宣揚中華民國，用行為向中共宣揚中華民國的存在。