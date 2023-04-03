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馬英九關心重慶工業側重 官員稱電子工業走「中歐班列」出口

特派記者賴錦宏／重慶即時報導
馬英九參觀重慶城市規劃館，關心重慶工業的配置。（記者賴錦宏/攝影）
馬英九參觀重慶城市規劃館，關心重慶工業的配置。（記者賴錦宏/攝影）

前總統馬英九一行3日下午2時赴重慶城市規劃館和重慶三峽博物館參觀。馬英九在聽完講解後，關心重慶的工業側重在哪方面，當地官員表示：主要是電子工業。馬再問到：重慶產品出口是自哪裡出海？回應道：現在都有「中歐班列」，自重慶到法蘭克福或到巴黎，比自上海出口可減少10天到15天的貨運期，非常便利。

重慶市規劃展覽館由中國建築設計院崔愷院士團隊領銜設計，總體以「起」字意向表現城市「奮起」之義，又以「互」字意向表達重慶落實互聯網智能化、互聯互通國際化、山水交互綠色化、互建互享人文化的決心作為，建築協調融入「兩江四岸」山水城市風貌之中，與對岸朝天門廣場、江北嘴大劇院共同構成長嘉匯新的地標建築群。

館方周一休假，但因為馬英九一行特地開放專場介紹，透過平面展板、多媒體屏幕、互動平台、大小模型、復原場景等多種展陳形式，突出主城都市區沙盤、重慶歷史沈浸式空間、「重慶味」中庭、飛躍重慶、大禮堂大型模型、VR影院等重要展項，深度展示了重慶市各方面規劃，同步展示重慶山川河嶽、文華淵藪、風土人情、發展成就等內容。

近年來，重慶市規劃展覽館圍繞彰顯「山水之城、美麗之地」的獨特魅力，傳播的重慶故事，努力構建具有重慶特色的中國敘事體系，先後榮獲多項榮譽，努力讓更多人「了解重慶、讀懂重慶、愛上重慶」。

馬英九問到重慶的工業側重，當地官員稱，主要是電子產業，台灣就有上百家電子和微電子產業到重慶來投資落地。馬英九也關心物流，從哪個海口出海，官員稱，現在有「中歐班列」，非常方便，可比自上海出口到歐美，快10天到15天的運期，

馬英九還問到，若自中歐班列，是否成本較高。當地官員回答的確較高。中歐班列是自重慶經新疆，然後到德國路易斯堡，就東南西北都通。中歐班列也有從義烏那邊開始，也有還通過上海長江出口的。但那是最早的出海口，也是最早最成熟的產品出口通道。現在西部的情況，很多是靠中歐專列。現在專列車成本，相對比長三角出海還要高一點。

馬英九在參觀重慶城市規劃館後，送家訓書籤給講解員小姐。介紹家訓後，馬親自寫下「黃金非寶書為寶，萬事皆空善不空」，馬英九說：「字寫得不好，但一定沒有錯字」。女解說員則害羞地說：「寫得很好。」

馬英九在參觀重慶城市規劃館後，送家訓書籤給講解員小姐。（記者賴錦宏/攝影）
馬英九在參觀重慶城市規劃館後，送家訓書籤給講解員小姐。（記者賴錦宏/攝影）

馬英九 投資 博物館

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