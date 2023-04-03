馬英九會重慶書記袁家軍 談父親響應蔣介石號召從軍報國

前總統馬英九3日傍晚在渝州賓館會晤重慶市委書記袁家軍，雙方相談甚歡。（記者賴錦宏/攝影）

中共政治局委員、重慶市委書記袁家軍3日下午在渝州賓館會見前總統馬英九 一行，這是馬英九此行見到的大陸首位副國級官員。馬英九表示，重慶優越的投資 環境相信會吸引大量的台商台企投入，未來無論是新能源、電子信息產業等方面，重慶應可和台灣有更多深化合作。

袁家軍表示，這次「馬先生」到大陸五個城市得到了很大的關注。非常高興能在春暖花開的季節在重慶見面，特別是重慶作為國共合作，作為見證大陸和台灣經貿文化、人文交流非常密集的地方，是非常重要的地方。

袁家軍表示，見到馬先生一行非常高興，馬先生一行不只有祭祖尋根；同時也是這種回顧歷史的經歷，以往歷史的一些先烈的人物，通過這次訪問能親身體驗當時的情境；同時也是交流合作之旅。這次馬先生帶了很多青年學者，有大學生、碩士生和博士生，最小的就是20幾歲，是未來國家發展的希望，所以特別讓人感動。

他還說，馬先生堅持九二共識，反對「台獨」，堅持推動兩岸的交流合作共贏發展。這和馬先生長期一貫推動兩岸大開放、大合作、大交流、大發展的歷程是完全一致的。

馬英九表示，3日下午參訪了重慶市城市規劃展覽館，印象深刻，重慶的先進與都市規劃讓他非常訝異，因他個人過去也做過台北市長。

馬英九說，袁家軍是航太專家，具備國際宇航科學專業，英語也很好，深信其主政重慶後，對推動城市進一步走向現代化，應該是很大的推力，相信重慶的現代化對於台商台企來說是來渝發展的一大誘因，也是兩岸交流的重要的根基。

馬英九還說，重慶對他個人意義也非常重大，因為他父母都是在中央政治學校認識，兩人都是在對日抗戰8年期間完成大學教育。父親還在1944年響應蔣介石委員長10萬青年10萬軍的號召從軍報國。媽媽曾經鼓勵父親說，「歷史上成功的男人都是從戰場上走過來的」，父親參軍之後就駐紮在萬縣。

也因如此，他這次特別帶著台灣的年輕人一路來看看當年抗戰以及參觀重慶抗戰博物館 ，帶著這些青年朋友走訪中國歷史重要地點，探尋兩岸共同記憶。他深信這對年輕人來說是一段重新連接起兩岸的重要過程。

他重申，兩岸都有責任讓青年交流持續下去，甚至於擴大到經貿、文化、社會、中小企業等方面。