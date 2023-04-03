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參觀湖南大學日軍受降地 馬英九：警惕避免戰爭發生

特派記者賴錦宏／湖南長沙3日電
前總統馬英九和大九學堂台灣學生2日晚逛長沙太平街夜市，一一和老鄉民眾握手。（取材自微博）
前總統馬英九和大九學堂台灣學生2日晚逛長沙太平街夜市，一一和老鄉民眾握手。（取材自微博）

前總統馬英九2日參觀湖南大學紅樓，該處是日軍在長衡嶽地區受降儀式舉行地。馬英九逐一詢問陳列照片，並讓講解員還原當時受降典禮情況，並表示，中華民族要自立自強不讓外族欺凌，更要警惕並避免戰爭發生。

湖南大學紅樓如今也是大陸重點文物保護單位，成為該校標誌性建築。

2日上午9時30分，馬英九一行來到湖南大學科學館參訪。據介紹，「七七事變」後，湖南大學遭受了史無前例的劫難，在日軍狂轟濫炸中，校區建築僅留下三分之一，科學館亦受重創。1945年9月15日，抗日戰爭中國戰區中國陸軍第四方面軍長衡嶽地區受降儀式，在科學館一間教室裡舉行。

2日下午，馬英九赴陸企三一重工參訪，三一重工董事長向文波提到，2009年台灣水災時，曾捐人民幣350萬元（約21萬美元）的設備，馬英九聽了鼓掌兩次，感謝三一的幫助。

此外，湖南省委書記沈曉明日前在會晤前總統馬英九時提到，長沙的夜市非常熱鬧，和北京上海相比是「大城市」。馬前總統2日晚帶著大九學堂學生逛太平街夜市，沿途民眾紛紛高喊「歡迎馬先生回鄉」、「歡迎你來，多做交流」、「馬先生多回老家看看！」

太平街坐落於長沙市老城區南部，是一條適合逛逛吃吃的老街，能吃到地道的長沙臭豆腐、糖油粑粑等當地小吃。 同時，太平街也是一個有文化底蘊的街道，有賈誼故居、長懷井、明吉藩王府西牌樓等古蹟，還有一些青瓦白牆的長沙老民居。

據悉，太平街平時就是人擠人的夜市，恰逢周日人潮更為擁擠，馬英九一行是晚間7時30分左右，在層層保安的保護下抵達太平老街，一路上並沒有「清空」民眾，兩旁民眾紛紛拿起手機拍照，有的民眾看見馬英九一行鼓起掌來，馬英九也微笑揮手致意，甚至用長沙話向老鄉們問好，氣氛熱絡。

馬英九 北京 手機

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