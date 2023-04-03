新聞評論／友邦稱台唯一真中國 綠好意思打馬？

瓜國總統賈麥岱（右）熱情挺台，稱台灣是主權獨立國家，並且是「唯一真正的中國」。（圖：總統府提供）

蔡英文總統抵達友邦瓜地馬拉，瓜國總統賈麥岱熱情挺台，聯合記者會上強調瓜國為台灣加入聯合國發聲，稱台灣是主權獨立國家，並且是「唯一真正的中國」，獲得贈勳的蔡總統一旁笑著拍拍手。民進黨 中央發臉書批馬訪陸，強調「我們是台灣人，不是中國人」，但根據賈麥岱說法，賴清德可就是「唯一真正中國」的副總統，這下還好意思質問馬英九 是哪國人？

蔡總統出訪至今，只在瓜國提到「中華民國 政府」，其餘時候只稱台灣，連「中華民國台灣」都省了。她說不出「中華民國」，只因馬英九在大陸處處談「中華民國」，馬英九說愈多次，蔡英文乾脆絕口不提。瓜國總統在蔡總統面前稱台灣是「the only and true China」，非但不是民進黨借殼上市的台灣國，竟還有如「一中各表」的和音。民進黨連日照三餐打馬，怎料一記迴力鏢從瓜地馬拉突襲回來。

瓜地馬拉和宏都拉斯一般，都是中華民國在大陸時期建交的友邦。在中華人民共和國取代中華民國在聯合國代表中國之後，中美洲多數友邦仍堅持在台的中華民國代表中國。這是賈麥岱「台灣是唯一真中國」發言的背景，卻也是民進黨兩度執政都無法面對的政治課題。

陳水扁「一中一台」衝撞「一個中國」，蔡英文利用美中對抗，「倚美抗中」抵抗一中，兩位民進黨籍總統要剪斷台灣與中國的臍帶，結果卻是中美洲友邦在其任內紛續轉向承認中共。民進黨執政推動台獨不僅輸去邦交使主權虛化，甚至捲入新冷戰，讓國家瀕臨戰爭危機。

當民進黨極力攻訐馬英九喪權辱國時，人民好奇蔡總統在美國「友邦」土地上，卻比馬英九還沒有言論自由，不能公開受訪，也說不出自己的國名。府院黨大內宣總統出訪「台灣與世界民主站在一起」，其實國際能見度極低，只因拜登為了和習近平通電話，就叫蔡英文安靜。蔡總統獲頒的「全球領導力獎」，幾乎僅見於台灣本土報導，但賈麥岱的「台灣是唯一真中國」已見諸法新社等國際媒體，連馬尼拉時報都有。

瓜國總統關於台灣政治身分的談話，和蔡政府根本南轅北轍，民進黨至今不敢更正，套句陸委會主委邱太三的話「忍受力也是滿高的」。倒是外交部長吳釗燮，人在瓜國現場不替台灣正名，竟急著替星國總理李顯龍否認說過「台灣問題是中國內政」。吳釗燮欣然接受「台灣是中國」的說法，賴清德還有什麼理由再否認「兩岸都是中國人」？