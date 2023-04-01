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學者分析：蔡英文會麥卡錫 恐有變數

台灣新聞組╱台北1日電

蔡英文總統美東時間3月30日接受華府保守派智庫哈德遜研究所贈予「全球領導力獎」，原本傳出美前國務卿龐培歐也會出席，但卻未現身，加上日前白宮取消蔡英文總統過境的簡報，意外狀況頻生。學者認為，美國取消蔡英文總統簡報和龐培歐未出席，是一個訊號，未來與眾院議長麥卡錫會談也可能有變數。

前立委郭正亮日前在節目「風向龍鳳配」中表示，蔡英文訪美行程低調，在紐約待兩天，原本一定有預期能會見某些官員，但最後沒有，他認為，在上周五白宮國安顧問蘇利文與中共中央外事辦主任王毅通話後，一定有發生某些事。

郭正亮說，蔡英文在紐約待兩天，一定有所預期，若有民主黨官員去，也一定會在紐約；畢竟以民進黨過去和美關係，完全是在可以見面的期待之內；但他認為一定有些狀況。

郭正亮指出，雖然是共和黨的場合，在正常情況下龐培歐會去紐約；另外，僑宴只有新澤西州的州長，紐約市長、紐約州長也不在。他說，他知道外交單位「很急在狂Call」但都沒有來，他認為，這是民主黨有做某些指示。

台北中國時報報導，中山大學政治學研究所教授廖達琪指出，美國取消蔡英文總統簡報和龐培歐未出席，是一個訊號，未來與麥卡錫會談，可能不一定是面對面，會有一個折衷的方案，例如可能是視訊方式，因為完全取消對美國來說也掛不住面子。

廖達琪直言，蔡英文出訪對台灣的價值並沒有大突破，因為形勢比人強，可能有小突破但大方向沒有，出口轉內銷的效果有限，且值得檢討蔡出訪對台灣到底好不好，美國也在謹慎保守的評估，蔡英文原本的目的打了很大的折扣。

據報導，前國安會副祕書長楊永明則認為，拜登政府透過管控蔡英文總統訪美，對北京表態，希望能夠跟北京恢復對話和溝通，他說，現階段中美關係已經降到谷底，如果進一步推台灣議題，會造成中美關係惡化，用這種低調的方式來做為籌碼，向北京表達想恢復對話。

政治評論員賴岳謙說，直到蔡英文出訪最後一天仍要非常關注，美國會如何操作台灣牌，若打得很糟，中美、兩岸關係都會惡化，責任都在美國。賴岳謙說，目前「蔡英文很乖，美國政府也很乖」，直到現在美國接觸到的政治人物都是在野黨，不是執政黨。在野黨沒有決策權，問題在於白宮當局仍有決策權。

蔡英文 龐培歐 北京

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華爾街日報：蔡英文低調訪美 與馬英九訪中成對比

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